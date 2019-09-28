黃國昌質疑林佳龍包庇台鐵 資深員工嘆：戰神這次罵錯人

2019-09-28 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪翻覆事件即將屆滿週年，時代力量立委黃國昌昨日（27）在立法院總質詢時，質疑交通部長林佳龍包庇台鐵，林佳龍則拒絕黃「包庇」說。一名資深台鐵員工在看完質詢後表示，黃國昌如此攻擊林，只會讓台鐵內部官僚更抵抗林欲推動的改革，並稱「戰神這次真的罵錯人」。

黃國昌昨質詢時指出，普悠瑪號的軔塊、剎車皮會在行駛中噴飛脫落，台鐵卻遮掩事實，在維修記錄表上隻字未提，質疑交通部長林佳龍包庇台鐵。對此林佳龍表示，自己大約是在3、4月得知此事，台鐵說明還在安全範圍，且已於今年9月成立特檢小組，若有未落實或違反規定之處一定嚴辦。

據聯合報報導指出，有名台鐵資深員工看完昨日質詢後指出，林佳龍上任後推動的改革，在台鐵內面臨很多阻礙。他表示，希望黃、林2人合作，以削弱台鐵內部的官僚勢力，但黃攻擊林「包庇」，卻會讓台鐵內支持林佳龍改革的勢力受打擊。

該名員工表示，黃國昌先前爆料「閘瓦掉落登記」的爭議，是因為該列車編組配在花蓮機務段，在台北發現閘瓦掉落後便在台北更換，修好回到花蓮因檢查正常，才沒有登記在檢修工單。

他說，在台鐵清查後也發現「閘瓦掉落」曾發生過7次，這也是在交通部強力要求下查出的；後來黃國昌辦公室要求台鐵提供閘瓦掉落故障相關資料，林佳龍也要求台鐵確實配合。

他也表示，林佳龍日前在閘瓦掉落爭議後，要求成立特檢小組，但數月前交通部就已要求台鐵展開調查，處理的不只閘瓦掉落，還有半永久式連結器等6項問題。台鐵在交通部要求下已一一開始清查，目前也加強日檢，並準備向日商求償。

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