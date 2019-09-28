中國幽靈貨輪東北角外海飄蕩擱淺 將拖往蘇澳港碼頭

2019-09-28 14:25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕中國籍無名貨輪昨被發現在東北角外海四處飄蕩，今天約中午時分，擱淺在頭城大溪火車站前的礁石區，海巡署指出，貨輪沒有油污情形，蘇澳港營運處的拖船（新城號）與民間拖船（冠軍輪）將共同抵達，執行拖帶作業。

海巡署指出，無名貨輪預計拖往蘇澳港碼頭，後續由交通部航港局北部航務中心及蘇澳港營運處，做後續處理。

海巡署表示，該艘貨輪為中國安徽籍貨輪，無船名，海巡人員在貨輪旁廣播後未獲回應，也未見船員在甲板上走動，初步研判應為一艘無人貨輪。

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