Google導航迷航中寮山區 車子「刁掐」 遇「福星」脫困

2019-09-28 10:22

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕又在南投縣中寮鄉龍鳳瀑布迷航而受困山區！謝姓男子從龍鳳瀑布想轉赴和興村龍興吊橋遊玩，Google導航將他導至偏僻產業道路，想掉頭卻遇上大陡坡，車輪打滑而動彈不得，謝男打110求助，中寮分駐所警員張福星趕至後，再請附近賴姓民眾以3.5噸四輪傳動貨車，將謝男的車輛拖上來而脫困。

繼7月遊客從南投縣中寮鄉龍鳳瀑布要到仁愛鄉清境遊玩，Google導航將他導至中寮與國交界山區而迷路後，本月25日中午又有謝姓男子玩鳳瀑布後，想從清水村直接到和興村的龍興吊橋玩，但用Google導航又將他導至一條偏僻的產業道路。

謝男愈開愈覺得不對勁，決定掉頭回去時，卻剛好在一個大陡坡，車輪打滑怎麼樣也無法前進，只好打110求援。中寮分駐所警員張福星趕至後，原本用警車要拖動該轎車，但力道不足而無法拖動，張福星趕緊電話聯絡附近的賴姓村民，開他的3.5噸四輪傳動貨車來幫忙，貨車果然一拖就讓該轎車脫困。

謝男很感謝賴姓村民及警員的救援，得知警員的名字叫「張福星」後，笑稱「張警員真是我的福星」。

中寮警分駐所再度提醒民眾，鄉間或山區要開導航，不要選定「最近距離」，而應設定「汽車」或是「公路」，才不會被導引走捷勁而受困偏僻山區。若感覺這條路不對勁就應馬上掉頭，回到有人住的地方再問路。

若向警方報案，可告知附近電線桿上的電桿編號，警方即可使用電線桿號碼查詢系統，盡快找到您的相關位置。此外也可利用「110視訊報案」或是「警政服務」APP內的功能選項，向警方報案時可立即得知位置。

民眾只要手機先「警政服務」及「110視訊報案」APP，即可免費下載使用。

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