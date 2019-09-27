9/27 大樂透頭獎摃龜！中秋加碼開出3組

2019-09-27 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月27日）開獎的第108000085期大樂透、第108000232期今彩539與第108000232期雙贏彩，頭獎均摃龜。

大樂透中秋加碼100組100萬獎項，今晚共開出3組，2組為單注中獎，每注可得100萬獎金；1組為2注均分，每注可得50萬獎金，目前尚有19組100萬獎項未開出，將於下期繼續加開。

第108000085期大樂透中獎號碼為「10、21、25、26、35、37，特別號：04」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得301萬8110元；參獎共49注中獎，每注可得6萬6332元；肆獎共189注中獎，每注可得1萬1055得元；伍獎共3129注中獎，每注可得2000元；陸獎共4983注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬9712注中獎，每注可得400元；普獎共5萬8977注中獎，每注可得400元。

第108000085期49樂合彩中獎號碼為「10、21、25、26、35、37」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共175注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3507注中獎，每注可得1250元。

第108000232期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、07、09、10、11、14、15、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共197注中獎，每注可得500元；肆獎共1907注中獎，每注可得100元。

第108000232期今彩539中獎號碼為「08、11、26、32、38」，頭獎摃龜；貳獎共172注中獎，每注可得2萬元；參獎共5505注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9647注中獎，每注可得50元。

第108000232期39樂合彩中獎號碼為「08、11、26、32、38」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共93注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4602注中獎，每注可得1125元。

第108000232期3星彩中獎號碼為「103」，正彩共47注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000232期4星彩中獎號碼為「1317」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

本期「大樂透中秋加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：

組別 獎號 中獎注數 每注獎金 1 06 12 13 24 44 45 0 0 2 03 17 18 26 27 39 0 0 3 08 12 18 19 36 38 1 1,000,000 4 18 27 35 37 39 49 0 0 5 07 15 16 26 32 44 0 0 6 02 04 14 24 39 43 0 0 7 07 10 12 23 24 32 0 0 8 12 14 21 27 37 46 0 0 9 03 06 10 22 24 48 0 0 10 13 17 22 33 38 47 0 0 11 03 27 34 37 39 49 0 0 12 10 25 27 39 40 45 0 0 13 04 06 24 33 40 47 0 0 14 05 17 21 24 30 48 0 0 15 03 11 23 38 41 47 0 0 16 14 22 23 33 34 38 0 0 17 06 13 25 27 29 32 0 0 18 17 31 36 40 44 46 0 0 19 03 08 26 42 48 49 1 1,000,000 20 02 06 33 36 41 49 0 0 21 02 03 12 24 27 49 0 0 22 09 11 12 16 38 48 2 500,000

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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