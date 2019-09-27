9/27 大樂透頭獎摃龜！中秋加碼開出3組
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2019-09-27 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月27日）開獎的第108000085期大樂透、第108000232期今彩539與第108000232期雙贏彩，頭獎均摃龜。

大樂透中秋加碼100組100萬獎項，今晚共開出3組，2組為單注中獎，每注可得100萬獎金；1組為2注均分，每注可得50萬獎金，目前尚有19組100萬獎項未開出，將於下期繼續加開。

第108000085期大樂透中獎號碼為「10、21、25、26、35、37，特別號：04」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得301萬8110元；參獎共49注中獎，每注可得6萬6332元；肆獎共189注中獎，每注可得1萬1055得元；伍獎共3129注中獎，每注可得2000元；陸獎共4983注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬9712注中獎，每注可得400元；普獎共5萬8977注中獎，每注可得400元。

第108000085期49樂合彩中獎號碼為「10、21、25、26、35、37」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共175注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3507注中獎，每注可得1250元。

第108000232期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、07、09、10、11、14、15、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共197注中獎，每注可得500元；肆獎共1907注中獎，每注可得100元。

第108000232期今彩539中獎號碼為「08、11、26、32、38」，頭獎摃龜；貳獎共172注中獎，每注可得2萬元；參獎共5505注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9647注中獎，每注可得50元。

第108000232期39樂合彩中獎號碼為「08、11、26、32、38」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共93注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4602注中獎，每注可得1125元。

第108000232期3星彩中獎號碼為「103」，正彩共47注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000232期4星彩中獎號碼為「1317」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

本期「大樂透中秋加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：

組別 獎號 中獎注數 每注獎金
1
06   12   13   24   44   45
0 0
2
03   17   18   26   27   39
0 0
3
08   12   18   19   36   38
1 1,000,000
4
18   27   35   37   39   49
0 0
5
07   15   16   26   32   44
0 0
6
02   04   14   24   39   43
0 0
7
07   10   12   23   24   32
0 0
8
12   14   21   27   37   46
0 0
9
03   06   10   22   24   48
0 0
10
13   17   22   33   38   47
0 0
11
03   27   34   37   39   49
0 0
12
10   25   27   39   40   45
0 0
13
04   06   24   33   40   47
0 0
14
05   17   21   24   30   48
0 0
15
03   11   23   38   41   47
0 0
16
14   22   23   33   34   38
0 0
17
06   13   25   27   29   32
0 0
18
17   31   36   40   44   46
0 0
19
03   08   26   42   48   49
1 1,000,000
20
02   06   33   36   41   49
0 0
21
02   03   12   24   27   49
0 0
22
09   11   12   16   38   48
2 500,000

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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