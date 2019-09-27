9/27 大樂透頭獎摃龜！中秋加碼開出3組

2019-09-27 22:22
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月27日）開獎的第108000085期大樂透、第108000232期今彩539與第108000232期雙贏彩，頭獎均摃龜。
大樂透中秋加碼100組100萬獎項，今晚共開出3組，2組為單注中獎，每注可得100萬獎金；1組為2注均分，每注可得50萬獎金，目前尚有19組100萬獎項未開出，將於下期繼續加開。
第108000085期大樂透中獎號碼為「10、21、25、26、35、37，特別號：04」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得301萬8110元；參獎共49注中獎，每注可得6萬6332元；肆獎共189注中獎，每注可得1萬1055得元；伍獎共3129注中獎，每注可得2000元；陸獎共4983注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬9712注中獎，每注可得400元；普獎共5萬8977注中獎，每注可得400元。
第108000085期49樂合彩中獎號碼為「10、21、25、26、35、37」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共175注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3507注中獎，每注可得1250元。
第108000232期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、07、09、10、11、14、15、19、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共197注中獎，每注可得500元；肆獎共1907注中獎，每注可得100元。
第108000232期今彩539中獎號碼為「08、11、26、32、38」，頭獎摃龜；貳獎共172注中獎，每注可得2萬元；參獎共5505注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9647注中獎，每注可得50元。
第108000232期39樂合彩中獎號碼為「08、11、26、32、38」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共93注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4602注中獎，每注可得1125元。
第108000232期3星彩中獎號碼為「103」，正彩共47注中獎，每注可得1萬2500元。
第108000232期4星彩中獎號碼為「1317」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。
本期「大樂透中秋加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：
|組別
|獎號
|中獎注數
|每注獎金
|1
|
|0
|0
|2
|
|0
|0
|3
|
|1
|1,000,000
|4
|
|0
|0
|5
|
|0
|0
|6
|
|0
|0
|7
|
|0
|0
|8
|
|0
|0
|9
|
|0
|0
|10
|
|0
|0
|11
|
|0
|0
|12
|
|0
|0
|13
|
|0
|0
|14
|
|0
|0
|15
|
|0
|0
|16
|
|0
|0
|17
|
|0
|0
|18
|
|0
|0
|19
|
|1
|1,000,000
|20
|
|0
|0
|21
|
|0
|0
|22
|
|2
|500,000
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」
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