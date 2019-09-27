光天化日用電擊棒押人上BMW 警方8小時破案逮4嫌

2019-09-27 14:29

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣40餘歲張姓男子，疑因債務糾紛，欠下數千萬債務，25日下午4點在水上鄉遭陳姓男子等4人在光天化日下，用電擊棒攻擊，強押上車帶走，家屬找不到人，趕緊報警，嘉義、高雄警方迅速追緝，當晚11點多在高雄市一間停車場逮獲陳嫌等4人，今天依妨害自由、傷害、恐嚇罪嫌移送法辦。

張姓男子25日下午被約到一處地點交貨，但到場時，在場多名男子隨即在光天化日之下的馬路旁用電擊棒攻擊，雖然張某不斷掙扎，但仍被強押上一台白色BMW轎車，轎車隨即離去，現場僅留下張某的機車；張某被押時，還有目擊者經過，鄰近民眾得知有人在大白天被擄走，都感到驚慌。

家屬報警後，嘉義縣水上警分局偵查隊、水上派出所追查，發現押人車輛行蹤在高雄市，水上警分局長程純濱與與高雄市警局新興分局偵查隊長林宗賢是警大同學，兩人立即合作，並與刑事警察局電信偵查大隊偵查第三隊副隊長宋國源組成專案小組，在一處地下停車場發現犯案車輛。

由於車上無人，警方在旁埋伏，晚上11點多時陳嫌等前來取車，警方立即上前將4人逮捕，並查扣兩支電擊棒；嫌犯供稱已將張姓男子放走，警方在附近搜索，在路邊找到遭毆打飽受驚嚇，精神恍惚的張姓男子，家屬對警方迅速破案找到人，相當感謝。

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