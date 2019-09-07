反擊吸血錢莊？設局擄人勒贖砍腿丟包 主嫌台南投案

2019-09-07 17:54

〔記者楊金城／台南報導〕對地下錢莊放高利貸吸血的反擊？台南麻豆陳姓男子疑不滿重利剝削，6日晚上設局以借貸為由，約高雄吳男到麻豆，吳男隨後遭綁架挾持、砍傷左小腿，被帶到嘉義談判，連絡吳男朋友籌錢贖人，最後將人載到嘉義醫院丟包。

陳男今天下午3點到麻豆警分局投案。陳男的媽媽泣訴，兒子向地下錢莊借錢，還不出來遭逼討，沒辦法認真工作；陳男今天凌晨回家拿了2000元給媽媽後離家，下午在警方策動下投案，警方請示檢察官後，依擄人勒贖、強盜罪偵辦，吳男涉及重利罪嫌，另案偵查。

吳男朋友向高雄鳳山分局報案，以為警方不受理，向媒體爆料，才讓吳男被擄案件曝光。

31歲陳男開白牌計程車和打零工為生，5、6月間，陸續向涉嫌經營地下錢莊的吳男借貸數萬元，陳男經濟狀況不好，咬牙還款，一度還不出來，還被押簽下本票20萬元，最後都有還款。

但陳男疑不滿遭重利剝削，6日晚上8點設局約吳男到台南麻豆家中，商談再借款，陳男找來2名友人助陣，吳男一到就被陳男持刀控制，並割傷吳男左小腿，連人帶車押往嘉義一家汽車旅館談判，拿走吳男身上5萬元，吳男在高雄的朋友則幫忙匯了5萬元。

吳男遭勒索10萬元後，前晚才獲釋，被陳男載到嘉義一家醫院附近丟棄，吳男自行到醫院就醫，無生命危險。

麻豆警分局接獲通報後，查出陳男涉案，今天到他麻豆家中抓人，但陳男逃到中部，經警方策動，陳男今天下午一個人到麻豆分局投案，警方將追查另外涉案的陳男友人到案，以釐清相關案情。

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