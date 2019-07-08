警界「老鼠屎」！昔翹班簽賓果狂輸 今帶酒店妹出場不付錢

2019-07-08 19:36

〔記者王冠仁／台北報導〕由台北市刑警大隊偵三隊、調往中山分局偵查隊才5天的藍姓偵查佐，今天遭人爆料他帶酒店妹出場沒付錢，還跟建商借來多張支票再拿去地下錢莊借款數百萬元卻逾期不還。據了解，藍並非首次出包，他5年前首次任職警察時就曾翹班簽賓果狂輸54萬元，他當時辭職後不久再考上警察，想不到又出現誇張行徑，堪稱警界「老鼠屎」。

據了解，這名藍姓偵查佐曾任職新北市警局少年隊，他曾在2014年2月，一天內三度翹班，開公務車到新北市樹林區一家投注站玩「賓果賓果」彩券，贏了錢就拿現金，輸錢就賴皮賒帳，他本來贏了一些，卻因不收手變輸，最後欠了54萬，還開芭樂票應付，店家問何時能還錢，竟嗆「你知道我在做什麼的嗎？」最後辭職獲准。

不過，藍不久後又再次報考警校並考上，他穿上警察制服任職於台北市信義分局六張犁派出所，隨後再調往台北市刑警大隊偵三隊，5天前再調往中山分局。

藍的同事說，藍風評不好，在外言行備受爭議，藍工作表現差且態度不佳，上級長官指示他做事，他常找藉口拖延、拒絕。此外，藍曾多次被上級長官發現勤前飲酒，但他依然故我，許多同事都看不下去。

另名同仁則說，藍其實原本經濟無虞，但他疑因愛賭而慢慢積欠債務；他在市刑大偵三隊期間結婚，但夫妻倆結婚2年左右就離婚，外傳就是藍妻受不了他嗜賭成性所以才離婚。

鏡週刊報導指出，一名從事建築業的友人2年前認識藍，藍多次找他上酒店、帶酒女出場，但經常「忘記付錢」；藍最後還以「認識金主」為由向他拿支票，他最後才發現藍將支票拿去地下錢莊借錢。藍被錢莊追債，竟向錢莊嗆「要用重利辦你們」，遲遲不願處理債務。

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