啃老逆子要不到錢打死老父 罕見全家具狀求處死刑

2019-09-27 13:03

〔記者楊政郡／台中報導〕疑似有精神疾患的孫男，向父親借款千萬讓他投資自動化設備遭拒，竟以拳頭、鋁門夾擊，把老父從3樓拖至1樓，以鋁門重敲頸部，當晚傷重不治。外婆聞聲出來制止也被他打耳光、拿三角錐丟擲受傷，此案被告外婆、母親及姊妹4人，及檢察官均向法院請求判處死刑，檢察官認為倘認孫男有精神疾病，依法須減刑也應判處無期徒刑，孫男已失去家庭支持，有與社會永久隔離的必要。

起訴書指出，今年7月25日獨居在外的孫男（40歲）到生父住處，又要求要匯款千萬元給他做生意遭拒，當時生父（70歲）、母親以及胡姓外婆（88歲）3人同住，孫男前幾年經商失敗，整天遊蕩，一缺錢就回家向雙親及外婆伸手要錢，當天又回家開口要1千萬。

當天在3樓雜物間，父子倆爆發口角衝突，孫男情緒失控大暴走，孫男徒手推倒父親，腳踢臉部，不顧老父已癱在地上，拖著手從3樓拖到1樓門口，在門口拿起鋁門窗大力砸向老父身體及頸部，老父蹣跚爬起，又再次被他摔在地上，一再以鋁門砸向生父。

孫男殺紅眼死命地砸，其母跪地大哭不敢靠近，央求兒子不要這樣做，外婆急著上前阻止，孫男打外婆巴掌，又拿三角錐丟擲外婆受傷。

孫男又到馬路旁，拿起「請勿停車告示牌」的石墩（15.4公斤），扛在肩上繼續砸向父親，直到老父昏厥在地，警方趕到現場，他還囂張地拿著停車告示牌不斷揮舞。

但老父及外婆送醫後，生父傷重宣告不治，外婆救回一命。

孫男偵訊時主張他是義憤殺人，當天被羈押看守所，情緒還是激動，腳踢舍房門、咆嘯及毆打戒護員。而幾年來孫男長期騷擾家人，已多次由警員出面處理，也對員警咆嘯、怒罵，完全無視公權力。

此案被告至親家人外婆、母親及姊妹4人在告訴狀中陳述，請法官給予極刑，被告家人已無法再忍受他的暴力人格，失去家人支持系統，檢察官也同時向法院請求判處死刑。而倘若被告有精神疾病且認定辨識能力受影響，依法應減刑，檢察官也建請法官判處無期徒刑。

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