自誇南部改槍第一把交椅 開班授徒誤轟徒弟肚子

2019-09-26 22:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱南部改槍第一把交椅、「技壓菲國兵工廠」的改造槍販潘志宗（綽號白目宗、42歲），2017年攜帶5把改造手槍與子彈，到台中市收徒授課，教導王姓徒弟製造子彈技術，不料，槍彈卻意外走火，子彈射入王男腹部，把王男轟得腹部穿洞、大小腸破裂，潘男逃回屏東縣住處，把槍彈藏在檳榔園與木材堆，被警方查獲後，他自誇「用我的槍彈，死的是警察」，卻絕口不提誤轟徒弟一事，法院依槍砲彈藥刀械管制條例，判處他7年徒刑。

國中畢業的潘男，在屏東縣種植檳榔維生，他對精密金屬與車床加工技術頗具心得，自學槍械改造與子彈製造，並販售賺外快，他自誇是台灣南部改造槍械的第一把交椅，據傳他改造的手槍，每把黑市行情價達7萬、8萬元以上，甚而有買家稱他是改造槍械的台灣「南霸天」。

判決書指出，2017年8月19日，潘男帶5把改造手槍與子彈，到台中市王姓男子住處收徒授課，傳授王男製造子彈技術，他當場示範製造2發子彈，之後，展示自己攜帶的改造手槍時，卻不慎走火，1發子彈把王男肚子轟得大小腸破裂，潘男隨即逃回屏東，把槍彈藏匿於檳榔園與木材堆，王男不甘自己肚子差點被轟爛，向潘男索求賠償，雙方於屏東縣長冶鄉一家歡唱店包廂商議時，王男的女友偷偷錄下兩人對話，包括商議槍彈改造買賣細節的對話。

中市警局接獲線報後，去年4至5月三度搜索，查獲改造槍枝5把（1把不具殺傷力）、改造子彈79發，有趣的是，綽號白目宗的潘男，被捕時仍不改自誇個性，去年3月高雄市保大警員緝捕通緝犯陳弈丞，陳男持槍射擊員警卻卡彈，被員警開槍擊斃，潘男告訴警方，陳男如果拿的是他改造的槍彈，就不會卡彈，「死的是警察」。

台中地院審理時，潘男坦承犯行，一審判刑7年，他上訴二審，辯稱他告知警察槍彈藏匿處，主動交出槍彈，自首應減輕其刑，二審卻認為，警方早已掌握他製造槍彈的證據，不符合自首要件，維持7年原判，可再上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法