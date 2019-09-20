哇！天公爐底部藏一把槍 廟公還大方借毒蟲...查緝隊不敢置信

2019-09-20 17:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕膽大包天，完全不把神明放在眼裡，廟公就把改造槍枝藏在天公爐！

海巡署偵防分署彰化查緝隊，日前前往雲林虎尾追查張姓毒蟲，起出海洛因、安非他命等毒品，以及改造手槍1把、子彈7顆；追問毒蟲槍枝來源，張男供稱是「向廟公借槍」。

專案小組原以為這是毒蟲的唬爛之詞，隨便掰一個理由也想要騙，沒想到，毒蟲供稱，因為在外欠很多錢，害怕討債的人找上門，所以要準備槍枝備用，才會去向「廟公」借槍，以防萬一，沒想到卻被幹員先查到，毒品沒了，連借來的槍都被查到。

對於毒蟲的供詞，原本彰化查緝隊半信半疑，原本認為誰會拿神明開玩笑，但仔細追查才發現，曹姓廟公涉有重嫌，報請檢察官將曹男拘捕到案，廟公坦承持有改造手槍與子彈。

廟公向彰化查緝隊透露，為了避免槍枝被查緝，平日就把布把槍彈包起來，放在宮廟外的天公爐裡面最底層，上方再用香灰蓋住，信徒來上香、插香，最後都是由廟公負責收香腳，因此，不會有人發現。

彰化查緝隊表示，除了曹男坦承持有槍彈，也同步採尿驗毒，訊後將曹嫌以違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦。

而廟公把槍藏在天公爐裡頭，也讓許多人表示，誰想得到就把槍藏在戶外，還選在廟埕的天公爐，果然是「最危險的地方，就是最安全的地方」，只是舉頭三尺有神明，就算廟公天天拿香拜神，連神都發怒了，讓海巡查緝隊替天行道，讓廟公接受法律的制裁。

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