私釀鱉蛋酒 男喊冤主角是「蛋」不是「酒」撤罰

2019-09-26 19:21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣經營甲魚（鱉）養殖場的林姓男子，被控私製「養生鱉蛋酒」販售，宜蘭縣政府依違反菸酒管理法，開罰5萬元，林男喊冤，他已有2、3年未賣鱉蛋酒，且鱉蛋酒主角是鱉蛋，他都有跟客人告誡酒不能喝；宜蘭地方法院採信林男說法，認為林男雖釀製私酒，但未達販賣程度，撤銷原處分。

經營甲魚養殖場的林姓男子，被控在臉書社團販售「養生鱉蛋酒」，遭民眾向宜蘭縣政府檢舉，稽查人員調查後，裁罰5萬元。

林男收到裁罰書後不滿，認為鱉蛋養殖不易，市場價格高，連孵育鱉苗都不夠，根本無法生產；養生鱉蛋酒作法則是將60顆蛋洗淨泡在58度高粱酒內，用意是防腐、防震，產品主角是鱉蛋，不是酒，酒不能喝，他也不會販賣給年輕人。

開罰的宜蘭縣政府認為，泡完酒的鱉蛋可以食用，浸泡剩餘酒精並非不能飲用，且林男用來浸泡的高梁，酒精成分超過法規的0.5％，酒精與鱉蛋一起裝瓶販售，就屬菸酒管理法所稱的「酒」，因此以販賣私酒論罰。

宜蘭地方法院調查，林男將鱉蛋與高粱酒一起釀製，符合「私酒」定義，但網路社團僅記載「溫泉鱉蛋、養生鱉蛋酒、寵物潤毛蛋」、「NT＄1」、「礁溪鄉」「新鮮、安全無毒」等字，未有「養生鱉蛋酒」的商品內容、製作方式、確切價錢等，應當不構成販賣私酒要件。

承審法官認為，林男雖自陳2、3年前有販賣私酒行為，但未查扣到鱉蛋酒食品，且行政罰法規定「行政罰之裁處權，因3年期間之經過而消滅」，縣府行政裁處權恐因時間消滅，准予撤銷林男處分。

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