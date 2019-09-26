陳由豪逃亡沒到案 竟隔海遞狀要求判無罪...法院不准！

2019-09-26 17:25

〔記者張文川／台北報導〕前東帝士集團負責人陳由豪，因欠稅4億餘元並掏空公司，17年前逃亡中國，2012年又被檢方依毀損債權罪嫌起訴，台北地院院通緝至今，陳由豪日前跨海透過律師向北院遞狀，認為毀債案的同案被告吳日興已被判無罪確定，聲請法官開庭審理並判他無罪；但北院認定，陳由豪有沒有犯罪，仍須經過調查才能認定，但陳由豪從來沒出過庭，因此駁回陳的聲請。

據指出，陳由豪身繫多案，2002年8月29日出境後滯留中國不歸，2009年2月9日取得中國人身分，同年6月24日被台灣戶政機關撤銷廢止戶籍登記；陳由豪另案被控毀損債權案，北檢2012年起訴他，同年12月、隔年2月、5月陳委請律師辯護並提出答辯狀，做無罪答辯，並主張北院沒有審判權。

法院在2016年9月20日發布陳由豪的通緝令，陳的律師2度聲請撤銷但都被駁回；同案被告吳日興今年7月獲法院判無罪確定，陳由豪自認也應無罪，日前向北院遞狀聲請開庭審理。

但北院合議庭調查，檢察官起訴認定，吳日興與陳由豪共事近40年，陳由豪與吳日興明知陳由豪連年積欠綜合所得稅，2002年欠5152萬元，2003年3578萬元，2004年3億5256萬元，國稅局移送行政執行署執行，陳卻出脫東豐、東盟股票，涉犯毀損債權，吳、陳多次相約在福建廈門商討如何出脫，造成國稅局無法追稅。

北院裁定指出，雖然吳日興獲判無罪確定，但是陳由豪有沒有涉犯其他法條，仍須經過法院調查才能判斷，法院無從只憑現有卷證就判陳由豪無罪；且陳由豪的審判結果，也不受吳日興的判決拘束，陳由豪迄今未曾到庭應訊過，現仍通緝中，聲請沒有理由，因此駁回。可抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法