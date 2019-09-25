「一日遊」涉賄選？檢方提里長當選無效訴訟 無對價判敗訴確定

2019-09-25 22:58

〔記者楊國文／台北報導〕基隆市仁愛區英仁里里長楊凱婷，被基隆檢方指控去年里長選舉投票前的4個月，和擔任「我愛基隆人公益協會」理事長的母親合辦「宜蘭一日遊」活動，涉及賄選，提起當選無效訴訟，高等法院認定該旅遊活動是協會舉辦的一般公益慈善旅遊，並非招待旅遊，未和里民投票權行使間具有對價關係，不符賄選要件，今判楊凱婷勝訴確定，即當選里長有效。

基隆地檢署主張，楊凱婷原本是去年基隆市第 21 屆里長選舉仁愛區英仁里的候選人。楊女和其母、「我愛基隆人公益協會」理事長等人共同於去年 7 月22 日舉辦「宜蘭一日遊」活動，向報名者收取成人每人800 元、兒童500元的報名費，承諾旅程期間每人可退款 500元。

基隆地檢署指出，旅遊活動舉辦當天，楊女逐車發表參選里長言論，尋求里民投票支持，再由身著「楊凱婷服務團隊」上衣的人員發給每人500元的退款，藉由招待旅遊的不正當利益，已構成選罷法第 99 條第 1 項的賄選行為，因此對她提起當選無效之訴。一審判檢方敗訴，檢方不服，上訴高等法院。

高等法院審理認為，該旅遊活動是「我愛基隆人公益協會」所舉辦的一般公益慈善旅遊，是由理監事會議決議提供參與該次活動民眾每人上限 500 元的補助，先向報名者收取報名費，活動當天每人退款 500 元，是為了確保報名者確實出席活動，不是英仁里在籍里民也有參加該次活動而獲得退款，楊女的競爭對手亦偕同親友參加活動並獲得退款，雖然由身著「楊凱婷服務團隊」上衣的人員協助退款，但無法據此認定每人500 元的退款屬招待旅遊的不正當利益，而與英仁里在籍里民投票權行使間具有對價關係。

高院指出，楊女雖參與該活動，並在車上發表言論，但言論內容是其願意全力服務里民等內容，未和參加系爭活動的民眾約定若投票支持她將獲得何種利益，與投票行賄罪構成要件不符，因此今駁回基隆地檢署上訴案，即里長當選確定。

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