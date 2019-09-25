88歲前總統府資政徐立德第二春訴離 二審判准

2019-09-25 15:45

〔記者楊國文／台北報導〕高齡88歲的總統府前資政、國民黨大老徐立德6年前再婚，娶小他35歲的陳姓女音樂家，但婚後不到2年即分居，徐隔年以「價值觀差異」等理由訴請離婚，一審判徐敗訴，徐不服，高等法院認為兩人3年前分居後甚少互動，婚姻出現破綻，都沒有積極維持婚姻的作為，皆無努力修補婚姻意願，已無回復希望，今改判准離。可上訴。

徐立德取得美國哈佛大學公共行政碩士，歷任多項政府要職，曾任財政部部長、經濟部部長、經建會主委、行政院副院長、總統府資政。

徐的元配劉勤生2009年過世，2013年6月，徐與47歲的陳姓女音樂家結婚，開啟第二春，傳為美談。

但徐婚後3年竟訴請離婚，徐指出，2013年6月和陳女結婚，因兩人的生活習慣、價值觀不同，他因此於2015年初搬離和兒子同住。

2016年8月，陳女與她的父母發生糾紛，但陳女多次怪罪他，並主動提出離婚想法，同年12月，陳女婚前的私事遭她父母披露見諸媒體報導後，陳女有自殘傾向，以此對他情緒勒索，「我已年老，難以承受」，因為此婚姻有破綻，陳女也沒有維持婚姻的意願，因此訴請離婚。

台北地院認定徐立德訴請離婚理由，尚未構成無法維持婚姻的事由，判決徐敗訴；徐不服判決，上訴高等法院。

高等法院審理認為，兩人分居初期，雙方雖仍有互動，但2016年8月起，陳女怪罪徐立德建議她處理與父母關係的方式不當，對徐心生怨懟，並主動提離婚，甚至嘲諷徐，因為無須扶養她而感到歡欣，徐因此也接受陳女希望離婚的請求，兩人的婚姻因此發生破綻。

此外，陳女的父母逕自向媒體披露她婚前私事及與陳女間刑事告訴，經媒體報導後，陳女大受打擊，曾服藥輕生，甚至不理性揚言將再次自殘，而徐已年過8旬，健康狀況不佳，不堪驚擾，使徐更無維持婚姻的意願。

高院綜合認定，徐和陳女分居3年多來，甚少互動，兩人婚姻發生難以回復的破綻，係因分居期間，陳女未能理性溝通，徐也沒有體諒她、給她支持，雙方都沒有努力修補婚姻的意願，因此改判准許離婚。

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