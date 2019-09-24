峨眉停車場雙屍命案 更審斥有殺人故意仍判陳福祥死刑

2019-09-24 10:45

〔記者楊國文／台北報導〕殺手陳福祥3年前犯下台北市峨眉停車場雙屍命案，一、二審均被判處死刑，最高法院認為台大醫院所做的精神鑑定報告並未排除陳有矯治可能，但二審未傳喚鑑定人調查，將全案發回更審。高等法院更一審認定陳福祥殺人的直接故意，經台大醫院鑑定結果為再社會化可能性低，今仍判一個死刑、一個無期徒刑，合併判陳死刑、褫奪公權終身。

在押的陳福祥聆判後神情平靜，還押時，針對媒體問「判死刑有無意見」、「是否上訴」等問題，均避而不答。

高院指出，依法判無期徒刑、死刑的被告，法院必須依「職權上訴」規定，主動替被告提起上訴，此案將儘快上訴三審。

更一審審理時，陳福祥辯稱，原本沒有打算殺害蔡宗育或蔡鎧陽，當時是因看到蔡宗育的手摸腰部，以為他有帶槍，「我才先下手為強」殺人；至於蔡鎧陽部份，因為他殺了蔡宗育，原本要離開現場，剛好蔡鎧陽買飲料回來要開車門拿東西，他向蔡鎧陽說「死了一個，你不要動，我跑就好」，但蔡鎧陽卻回罵「幹！你衝三小（台語）」，且有彎腰動作，他才起殺機再將蔡鎧陽殺了。

法官問陳福祥，為何在偵查、羈押過程中說「我一開始就有殺害2人之意」？陳說，當時因逃亡很累，又被捉到，他認為因殺害2條人命，多說無益，才會那樣說。

陳福祥的辯詞，引起到庭的蔡鎧陽母親楊姓婦人不滿，大罵陳一開始就想黑吃黑並預謀殺害2人，「全部都是脫罪之詞」，還斥責陳福祥「沒有教化可能」，希望法院判陳2個死刑。

陳福祥（40歲，在押）自稱有10公斤的毒品K他命想賣，2015年1月13日上午11時許，在北市峨眉停車場和藥頭指派交易的蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲）碰面。陳男叫蔡鎧陽去買飲料支開，趁空檔開6槍射殺蔡宗育，再開3槍爆頭殺害正好買東西回來的蔡鎧陽，然後找藥頭謊稱完成交易，取走440萬元貨款，逃亡14天被捕。

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