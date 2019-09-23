網路愛情詐騙！陳婦匯款遭阻礙歇斯底里要撞牆

2019-09-23 15:04

〔記者楊政郡／台中報導〕60歲陳姓婦人到銀行要匯款1500美元，給在境外「印尼的配偶」，行員關心提問並報警處理，到場員警質疑她遭網路愛情詐騙，勸她不要匯錢，她竟一時情緒失控，以頭要衝撞櫃檯，跪下來求員警讓她匯款，還咬傷王姓女警員手臂，員警噴她辣椒水並壓制，防止她繼續自殘，法院依妨害公務罪判拘役20日，緩刑2年。

判決書指出，去年11月26日陳婦說她要匯款到印尼的配偶，要匯美元1500元，「要匯款給在印尼先生醫藥費，行員偷偷報警，我才情緒失控當場崩潰，警方到場後攻擊我，又噴我辣椒水，出於自衛咬了拉扯我的人一口」。

王姓女警員證稱，「行員與員警發現陳婦疑似遭詐騙，要匯款境外，且研判是跨境網路愛情陷阱，所謂印尼配偶卻未曾謀面，才向陳婦解說、溝通，陳婦突然情緒激動，以頭部衝撞銀行櫃檯，她趕緊從後抱住陳婦，避免她自殘，拉扯中竟口咬她的左手腕」。

法官勘驗監視器畫面，確實是陳婦無端情緒失控，行員及員警僅是關心提問，慢慢勸導解釋這很可能是網路詐騙，沒有人攻擊她，她卻突然下跪求情，又突然往後倒，也是員警趕緊抱住，後來又要撞櫃台，員警才從後抱住她，也是因她死咬女員警手臂，員警才向她噴辣椒解危，陳婦供詞不實。

審酌女員警傷害罪部分並未提告，是陳婦一時情緒失控，對員警的關心誤以為是阻擾，出現歇斯底里的反應，判處拘役20日並緩刑2年。

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