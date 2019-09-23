以為是女的！男網友慘被騙10幾萬 看新聞才知是「爆乳偽娘」

2019-09-23 11:53

〔記者黃捷／台北報導〕在網路上四處行騙「爆乳偽娘」張威欽，前年找名男網友外出約會，藉口要和他交往，騙得男網友的提款卡及密碼，再找機會開溜，盜領10多萬元得逞。男網友一直以為是被女孩子騙，直到看到新聞，才驚覺騙他的人原來是個男人。

檢警調查，32歲的張威欽靠注射女性荷爾蒙讓自己長出「爆乳」，在網路上靠拍攝爆乳、露乳溝照吸引男網友上門，但他未進行變性手術，實際上還是「帶把」的男兒身，早在10多年前就接連犯下網路愛情詐騙兩度入監，但出獄後仍以同樣手法繼續行騙。

張男去年在網路上看準1名男網友對他有興趣，隨即約他出門約會，兩人碰面後先到旅館Check in，在房內聊天時張男表示彼此聊得來、個性很合，願意當男網友的女友，男網友一時被愛衝昏頭，竟將提款卡及密碼都交給張男。

兩人當下並未發生性關係，而是決定先去看電影，男網友因此沒發現眼前其實是位「偽娘」，兩人在排隊買到電影票時，張男藉口先離開一下，沒想到男網友買到電影票後，張男突然失蹤，完全找不到人也聯絡不上，才驚覺受騙。

男網友當時報案後，因指認詐騙者是個女孩，警方遲遲找不到犯嫌身分，直到張男因涉犯其他愛情詐騙，今年4月遭警方逮捕，案經新聞媒體報導後，男網友一眼認出新聞中的「偽娘」就是當初騙他的人，才驚覺對方原來是個男人，趕緊向檢警重新指認，台北地檢署今偵結，依詐欺、侵佔等罪將張男起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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