貨櫃車左轉不慎翻車！超商玻璃碎滿地 波及6部汽機車

2019-09-23 11:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕嚇死人！超商玻璃碎了滿地！原來是貨櫃車因轉彎不慎所造成的翻車，還波及停在路旁的6部汽、機車，連帶超商玻璃也破損，所幸無人受傷，貨櫃車司機酒測值為零。

這起貨櫃車翻車意外，發生在昨天傍晚將近5點左右，當時由鄭姓駕駛所開的貨櫃車，從台中行經中彰大橋進入彰化伸港，從台17線南下車道準備左轉進入興工路時，因為轉彎不慎，整部車就90度翻車，貨櫃車的擋風玻璃也全毀。

由於貨櫃車轉彎翻車地點，就在伸港興工路的超商外面，而貨櫃車翻車後，推擠到停在超商門口停車格的自小客車，連帶超商落地玻璃碎了滿地，所幸小客車司機無恙，受到波及的3部機車、3部自小客車，以及超商，也都沒有人員受傷，可說是不幸中的大幸。

不過，不少民眾認為，台17線、興工路的路口，危險頻傳，因為大型車輛很多，往往為了轉入工業區，就會傳出意外，應該在號誌上進行改善，才能讓交通更安全。

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