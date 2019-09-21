國三女瞞著男友交網友 初見面就帶回家滾床單

2019-09-21 16:34

〔記者吳政峰／台北報導〕國中三年級女學生小妤（化名）去年瞞著男友上網交友，結識簡男，初次見面就把他帶回家滾床單，事後良心不安，主動向男友坦承偷吃，全案才曝光，台北地院認為簡男犯後態度良好，依與14歲以上未滿16歲女子性交罪判刑4月、緩刑2年、向公庫支付10萬元、提供40小時義務勞務，可上訴。

去年11月間，就讀國三的小妤透過交友軟體結識簡男，雙方相談甚歡，天天熱訊，一個月後，兩人相約新北市一處捷運站出口見面，簡男先載她去台北車站用餐，再陪她步行到學校上課，約定「下課見」。

小妤要簡男在她家樓下等待，簡男依約前往，放學時刻終於等到小妤現身，一同進入小妤房間，簡男明明知道她才剛滿14歲，竟失慮凍未條，一進房就猴急鎖上房門關上電燈，把她撲倒在床，開始親吻並上下其手。

涉世未深的小妤不知如何反抗，只好任其抓捏與親吻胸部，直到簡男用手指侵入她的下體，她才覺得不妥，心裡滿是罪惡感，拒絕再玩。

事後小妤良心不安，向男友與老師承認出軌，老師一聽嚇壞了，趕緊通報小妤母親，其母聽了怒不可遏，提告妨害性自主罪，拒絕和解。

北院指出，簡男罔顧小妤尚屬身心發育及性觀念發展未臻成熟的少女，行為實不可取，惟他無前科，犯後亦坦承犯行，態度良好，雖然有意和解，但小妤與其母無意願，和解破局，參酌他的教育程度、經濟狀況與小妤母親意見後，判決給予緩刑免入獄，緩刑期間付保護管束。

但北院強調，因為和解破局，且為促使簡男記取教訓，附帶命他於判決確定之日起1年6個月內，向公庫支付10萬元，並向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法