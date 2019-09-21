8年級妙齡女被假客服騙 年度5大高風險網購平台是...

2019-09-21 16:51

〔記者鄭景議／台北報導〕刑事局日前接獲2名「8年級生」女子，在網購平台「MKUP美咖」消費，卻遭到假客服以誤投訂單要重新設定為由，分別成功詐走2女5000多元、25000元；刑事局也根據165反詐騙專線統計，公布今年度1月至8月高風險賣場，前5名分別是MKUP美咖、小三美日、讀冊生活、Booking.com及HITO本舖，希望民眾慎防。

刑事局警方指出，家住台南的23歲鄭姓女子，日前在網路購物平台「MKUP美咖」消費，卻接獲自稱客服人員來電表示「工作人員不小心誤設」該筆訂單為12期分期，並假意詢問被害人有多少帳戶、多少餘款，看是否有被扣款，請鄭女按指示至ATM確認，結果鄭女一不小心就將自己的零用錢全數匯出，損失約5000多元新台幣。

另一名台北市25歲的鍾姓女子，日前一樣在網購平臺「MKUP美咖」購入美妝商品，接到詐騙集團來電以相同手法詐騙鍾女，不過這次詐騙集團自己出包，給了鍾女一個錯誤的帳號，導致鍾女無法匯入，後來又「急中生智」騙鍾女將自己戶頭的錢都領出來，改買遊戲點數回傳以「取消分期付款」，儘管漏洞百出，鍾女卻依然相信詐騙集團說法，最終損失25000元新台幣。

警方表示，根據165反詐騙專線統計，108年1月至8月高風險賣場前5名分別是MKUP美咖（報案件數410件）、小三美日（352件）、讀冊生活（260件）、Booking.com（196件）及HITO本舖（192件），其中前兩名都是化妝品網購平台。

警方也呼籲，民眾欲在電商平台購買商品，務必確保該平台具有良好的資安審核機制，以免開心購物後反遭盜取個資詐騙，得不償失。聽到「訂單錯誤要操作ATM」、「購買遊戲點數」等關鍵字通常就是詐騙，請主動撥打原客服電話確認或直接撥打165反詐騙諮詢專線，別再輕易上當了！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法