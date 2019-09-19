播虐貓畫面太暴力血腥 電視台被裁罰40萬確定

2019-09-19 22:58

〔記者楊國文／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）認定，TVBS去年播出男子虐貓畫面太血腥、暴力，依違反廣電法裁罰40萬元，TVBS不服，認為已將相關畫面以馬賽克及後製處理，並未違規，打行政訴訟；最高行政法院認定，新聞內容雖經後製處理，但男子虐貓過程和手段仍可清楚辨識，並輔以記者口述及標題說明，包含暴力、血腥等內涵，NCC裁罰於法有據，今判TVBS敗訴確定。

判決指出，TVBS是於去年9月9日晚上6時播出「不滿女友提分手殘暴男虐死其愛貓」新聞，NCC蒐證認為，此新聞畫面自從主播播報時，即出現此男子以手將貓抓起來並以物品擊打，及把貓反覆摔落、丟出等內容，當記者說明新聞時，再度播出虐貓的相關畫面，並在畫面內以文字說明。

NCC指出，雖然此虐貓畫面經過霧化、打上馬賽克等後製處理，但男子毆打貓的過程和將貓摔落等連續動作均可清楚辨識，加上配合記者口述及標題處理，含有暴力、血腥、恐怖等意涵，已逾越新聞報導畫面應符合「普遍級」的規定，違反廣電法第28條等規定，因此裁罰100萬元。

TVBS認為，此新聞目的是盼宣導傷害動物將受罰，且已將相關畫面以馬賽克及格後製處理，並未違規，提起行政訴訟。台北高等行政法院認定TVBS已違反廣電法規定，支持NCC裁罰結果，判TVBS敗訴；TVBS不服，提起上訴。

最高行政法院認為，但男子虐貓過程和手段仍可清楚辨識，並輔以記者口述及標題說明，包含暴力、血腥等內涵，對少年觀眾影響廣大及深遠，未遵循自律及注意比例原則，反而鉅細靡遺播出暴力畫面，已違反廣電法等規定，NCC裁罰40萬元乃於法有據，今判TVBS敗訴確定。

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