中市「旱溪媽」神助 三分局成立「東南戰技館」

2019-09-18 12:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕在台中市東區主祀「旱溪媽祖」樂成宮的贊助下，台中市警局三分局將東區分駐所閒置空間，開闢成為訓練場地，另有消除壓力維持身體健康的各項健身器材，員警並以三分局的中市東區、南區，命名為「東南戰技館」，最吸睛的就是「數位射擊模擬器」，這項射擊模擬器從美國原裝進口，是供訓練狙擊手專用的模擬器，射手在射擊時，每1發子彈的數據都會顯示在螢幕上，讓射手與教官可以快速精準的掌握射擊問題，快速擬出相對應的訓練方式。

三分局的東區分駐所4樓非常悶熱，變成堆置雜物之處，分局長陳武康亟思空間運用，想開闢為員警鍛鍊身心的訓練場地，岱宇國際有限公司董事長林英俊、國際欣翔集團董事長馬倉國得知，捐贈大型運動器材，樂成宮董事長郭松益則與董監事大力贊助經費支持，使整個空間煥然一新；從清理堆放多年的雜物開始，波麗士們重新粉刷牆面、訂製玻璃鏡、釘製牆面隔熱除潮、加裝大型空調等設施，短短16天的整建，讓4樓煥然一新。

上述訓練場，經過員警集思廣益，命名為「東南戰技館」，意指第三分局肩負中市東區、南區二行政區治安責任，今天正式啟用，最吸睛的就是「數位射擊模擬器」，這是供訓練狙擊手專用的模擬器，射手在射擊時，每1發子彈的數據都會顯示在螢幕，對射手來說，不需要透過實彈射擊，在室內就可以來修正自己的射擊缺點，分局長陳武康長認為，員警擁有這項訓練器材，每位員警都有可能成為頂尖的射手。

另外，三分局也聘請擁有重訓、體適能教練證照的教練余柏賢，規劃員警體能訓練項目，讓員警在舒適的環境使用健身器材與體能訓練，立德所羅姓員警說，走進館內，便可感受到場地寬敞明亮，毫無壓迫之感，新鋪設的地墊踩踏舒適，軟硬適中，摔倒不會受傷，另1位東區所張姓員警說，練柔道時因地墊好，更能自在學習。

分局長陳武康表示，警察工作面臨諸多潛在危險，為符合時代潮流並滿足分局容訓量，將東區所4樓閒置的空間，重新整理妥善利用，讓員警擁有優質的體能訓練環境，強健體魄並齊心守護社區治安。

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