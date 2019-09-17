夫要小三去問「三太子」誰勾引誰…元配傻眼離婚怒告

2019-09-17 14:32

〔記者王定傳／新北報導〕郭姓女子卻發現陳姓丈夫與吳姓女子偷情，吳女曾傳訊：「我跟你在一起全世界的人都知道，你的衣服還在我家」，陳男也回訊：「105年11月5日星期六晚上10點，一男一女於自助餐內上演活春宮給三太子觀看，去問問三太子，是誰勾引誰，是誰先脫下褲子讓人從後面X」新北地院審理後判決吳女賠償15萬元。

郭女提訴指出，她與陳男結婚多年，家庭生活和睦美滿，不料，去年1月間，她因緣際會處理丈夫與吳女的訴訟案件，赫然發現2人的LINE中有超越一般男女正常交往關係的親密對話。

例如，吳女曾傳訊問陳男：「當時你跟我在一起，是真的愛我嗎？」、「你很厲害，我跟你在一起全世界的人都知道，你的衣服還在我家」、「我跟你睡」、「你說你很愛我，不能沒有我」；陳男亦回訊：「105年11月5日星期六晚上10點，一男一女於自助餐內上演活春宮給三太子觀看，去問問三太子，是誰勾引誰，是誰先脫下褲子讓人從後面X」。

郭女指出，此事後，她已與陳男離婚，而吳女所為，導致她18年對家庭的付出與信賴、婚姻遭破壞、瓦解，因此向吳女求償150萬元。

對此，吳女坦言有跟陳男發生性行為，但她強調，這是因為陳男自稱已離婚，且她是為了借錢，才跟陳男發生性行為，對方也已離婚，為何還要跟她求償？法官審理後判決吳女賠償精神慰撫金15萬元，可上訴。

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