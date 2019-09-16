棒球教練涉拉打學生生殖器 監委糾正青溪國中

2019-09-16 18:45

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園市青溪國中棒球隊教練黃信嘉被控性侵、性騷擾多名學生，監察委員高鳳仙調查，黃涉性侵7學生、性騷22學生；其中包括對A男咬背、親臉3次、打手槍1次，親、咬B男臉頰至少160次、拉打生殖器3次；另，學校違法聘任黃且未依法調查、通報，7名學生因轉學遭禁賽，監察院糾正青溪國中。

此外，監委要求，對其餘20餘位學生受害事件啟動調查、將黃移請檢察機關偵辦、檢討議處違失人員，並將包含張前校長在內等多名未依法通報的教育人員，移請桃園市政府社會局裁罰。

高鳳仙表示，黃男於2016年起涉嫌以摸、親、捏、拉或打生殖器等方式，性侵7位學生，另以親、咬、摸或捏臉、手臂、背、肩膀等行為，性騷22位學生，有些學生甚至未滿14歲。2名學生提告後，去年底黃已被依妨害性自主罪起訴。

高鳳仙說，鄭姓班導師、林姓教練及陳宗世總教練知悉黃疑有不當行為，卻未依法通報，均有違失；另，相關人於去年1月曾申請調查或檢舉黃，但青溪國中卻於同年3月通知20位家長，到校填寫撤回申請調查同意書，並僅對2案進行調查，對其他20餘位受害學生未調查處理，核有嚴重違失。

高鳳仙另指出，桃市府教育局曾讓學生填寫匿名問卷，結果反映陳宗世有打學生身體，要求交互蹲跳、半蹲、罰跪、蛙跳、兔跳、學鴨子走路、提水桶、單腳支撐地面等動作，及掛牌子、罵難聽的話、剃光頭等羞辱性懲罰。學生也證稱黃信嘉有打全班學生巴掌、罰青蛙跳、辱罵、半夜叫學生起床等不當體罰行為。

然而，青溪國中對陳宗世、黃信嘉長期不當處罰全班學生之事，渾然不知，遲至去年3月經桃市府教育局通知，始知悉陳涉嫌體罰學生，卻僅記申誡1次，至於黃不當體罰學生部分，校方因不知悉，而未為任何調查及懲處，核有嚴重違失。

高鳳仙表示，包括青溪國中張前校長等教育人員，於去年4月即知悉陳宗世對兒少有不當行為，卻未依規定於24小時內通報地方主管機關。溫姓生教組長雖於同年4月為校安通報，但卻錯誤記載為「管教衝突事件」，實有不當。

另，高鳳仙說，青溪國中明知黃信嘉未具備C級以上教練證的聘任資格，卻未依法定聘用程序，由家長後援會授權的陳宗世違法聘用，致生黃涉性侵、性騷、違法體罰學生事件。

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