惡劣！韓國業者「變臉」偽造A片 台灣明星也受害

2019-09-15 00:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕我國到南韓發展的人氣女歌手，驚傳被南韓AV影視業者利用時下最新科技「Deepfake」，將她的面貌「完美的複製」後，「換到」色情片女演員身上。由於影像流畅、動作自然、面容維妙維肖，意外造成影片一躍成為目前最夯的「AV鉅片」，更在網路間四處流竄瘋傳。

國內的網路警察巡邏時發現這支影片，看到台灣全國民眾心目中的「國民寶貝」，居然被韓國色情業者如此糟蹋，氣的「拳頭都硬」了，試圖利用管道進行檢舉舉發。

Deepfake「深偽技術」，是英文「deep learning」（深度學習）和「fake」（偽造）的混成新詞，專指用藉助人工智能抓取特定對象大量的影片、照片，組合而成的人體圖像影像合成；昔日在專業用詞上，則被稱為「人類影像合成（Human image synthesis）」技術。

這位人氣女歌手被他們鎖定作為對象的原因，是因她近年屢被選為全球百大美女，倍受國際歌迷喜愛，再加上要蒐集她的影像、照片非常容易，易於組織成大數據資料，再以Deepfake技術生成活生生的動作影像。

事實上，這個南韓的AV色情網網站，已大量合成偽製各個南韓當紅女影歌紅星，作為他們的AV片的女主角，賺取鉅額暴利和點擊率。這個不法網站目前似乎尚未遭到南韓警方注意和查緝，以致訂閱者有愈來愈多的趨勢。

Deepfake技術開始被外界注意到，應可推溯至2017年12月，有位網民以「Deepfakes」為名，在人氣論壇Reddit上發布了偽造的色情影片，把「神力女超人（Wonder Woman）」女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）的樣貌，「換」到色情片女演員身上，幾可亂真。其他知名受害女星還有史嘉蕾．強森（Scarlett Johansson）、泰勒·絲薇芙特（Taylor Swift）、艾瑪華森（Emma Watson）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）等。

隨後，有越來越多人利用這項技術，把一些名人臉孔轉接到A片上面，如美國前總統歐巴馬，和他的妻子蜜雪兒（Michelle Obama）、美國現任總統的女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）、凱特王子妃（Kate Middleton）等人的深偽再製影片，都很廣泛地在各大網路平台流傳。

近年，deepfake更加晉階，出現了「影片換臉」AI技術，能分析目標對象各個角度的大量照片後，再透過演算法製造出目標對象的各種表情，藉此和影片中某個角色的面部表情完全契合，在影像合成後，乍看之下就像目標對象真的參與了影片演出。

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