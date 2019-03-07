日本AV片商幹部遭伏擊暴打 果然是盜版商幹的…

2019-03-07 18:27

［記者陳恩惠／台北報導］日本三大成人片商之一的台灣分公司日籍幹部羽部，去年11月23日上班到公司樓下時，遭3名穿雨衣、蒙面黑衣人，分持鋁棒一路追打攻擊，造成副社長手腳紅腫受傷，當時懷疑遭盜版商「教訓」，士林地檢署偵結，將涉嫌教唆的盜版店賴姓男子以及行兇的楊、黃及施姓男子，依教唆及傷害等罪起訴。

起訴指出，涉嫌教唆行兇的賴姓男子，原本是台北市大安區某家全國最大情趣玩具反斗城、也是一家18禁商品專賣店的店員，他供稱，因為工作的「情趣夢天堂」販賣盜版色情影片，多次遭擔任「特定非營利活動法人智慧財產振興協會（IPPA）」在台代表的羽部，對他和他的老闆提出違反著作權的告訴，讓他心生不滿，才會在2018年10月間，找楊姓男子「處理一下」。

檢警調查，楊男找黃姓、施姓男子11月20日先到成人片商位於太原路和華陰街辦公大樓附近勘查，23日上午3人帶2支球棒到路口等羽部，直到上午9時50分看見羽部經過，黃男故意和羽部擦身而過時碰撞，假裝製造糾紛，楊男和施男手持球棒由旁邊衝出攻擊羽部的身體和四肢，身材高壯的羽部不敵，想逃往公司大樓內，黃男又拉住羽部，讓楊田、施男繼續持棒毆打，導致羽部右前臂、雙大腿多處挫傷，才罷手。

教唆的賴男得知楊男等人順利完成任務，雙方約在上午11點18分，在大安區新生南路上的銀行前碰面，賴男提領10萬元現金交給楊，分給黃男、施男各5萬元，數天後，另交付5萬元給楊男作為酬謝金，然後遭警方查獲。

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