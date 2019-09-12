中信老臣台南購地弊案移審 張明田8000萬交保

2019-09-12 20:42

［記者張文川／台北報導］中信銀董事長室專門委員張明田繼涉入內湖廠辦土地弊案，又被檢調查出與弟弟張明人、弟媳巫春香等人涉賤售中信金台南土地，從中賺取上億佣金，台北地檢署今依特別背信等罪嫌起訴張氏兄弟、巫等8人；在押的張明田、張明人兄弟隨即移審台北地院，法官晚間開庭接押，訊後諭知張明田8000萬元、張明人2500萬元交保，皆限制住居與出境出海，並每週赴住家轄區派出所報到一次。

檢調偵辦內湖廠辦土地弊案時，進一步發現中信銀2012年要處分台南市北門路土地前，張明田涉嫌以巫春香為人頭，以9600萬元購入土地，2015年再以高價5億5200萬元轉賣給他可掌控的永約公司，從中賺取4億2000萬元差價。

檢調今年7月16日發動搜索，約談張氏兄弟等9名被告，另傳喚19名證人，檢察官複訊後認定兄弟倆涉嫌重大，且有串證之虞，向北院聲押禁見獲准，兄弟倆收押至今。北檢今起訴，移審北院。

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