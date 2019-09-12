老婦中詐！賣股240萬堅持交付 家人求助派出所

2019-09-12 09:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市70歲彭姓老婦，接獲「假檢警」詐騙電話，稱她身分遭盜用，積欠電信通話費2萬多元，帳戶已被金管會監控，要求將名下帳戶款項提出代管，老婦信以為真，將名下所有股票變賣後，共240萬元準備交付給對方監管，經家人發現，請警方協助勸阻，才讓老婦避免遭損失。

彭姓老婦於昨天（11日）在家中接獲詐騙集團來電稱，她的身分遭盜用，被人在中華電信公司營業處辦理手機門號，目前欠費未繳金額累積為2萬多元，因欠費多日，帳戶已被金管會監控。

來電者自稱是地檢署檢察官，請老婦盡速將戶頭內現金提領出來，讓他監管，不然就等著面臨牢獄之災。老婦第一時間聽到將面臨司法追訴，慌張不知所措，將名下的所有股票變賣後，準備將240萬元交給對方。

家人發現老婦有異，懷疑遭詐騙，但老婦怎麼勸都不聽，只好帶老婦到苗栗警分局南苗派出所請警方協助處理。 老婦到派出所後，對於該通來電仍深信不已，不斷責罵家人，「為何要帶我來派出所？」會害她被關起來。

南苗派出所警員徐千田先安撫老婦情緒，請她冷靜下來，再耐心向老婦解釋該通來電內容為詐騙集團常用伎倆，為典型詐騙手法，經警詳細說明，老婦才恍然大悟，了解該名自稱檢察官的來電就是詐騙電話，感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套。

苗栗警分局長賴銘助表示，民眾若有遇到此類狀況，應特別提高警覺，冷靜查證，小心被騙，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法