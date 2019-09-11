泡茶聊到這個話題 7旬老友反目互毆各判拘役55天

2019-09-11 09:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一對70多歲老翁「老秋」、「阿正」（均為化名），2人已是熟識數十年的老友，卻在廟口泡茶聊選舉時口角，老秋受阿正挑釁「你敢打我嗎？」怒舉茶壺就往阿正頭上砸去；2人在地上扭打成一團，互有受傷流血，老秋甚有腦震盪。2人互告傷害，苗栗地院各判拘役55天，如易科罰金，1千元折算1日。

判決書指出，老秋、阿正於2018年2月9日上午10點許，在苑裡鎮1間媽祖廟內，與其他4人圍桌泡茶聊天；結果，老秋、阿正2人因討論選舉，爆發口角。

2人越吵越烈，老秋情緒激動，跳到桌上並拿起茶壺，作勢要朝阿正砸去，隨即遭旁人勸阻而放下；不料，阿正當下怒嗆「你敢打我嗎？」老秋一聽火冒三丈，拿起茶壺就朝阿正的頭部招呼過去。

阿正遭K後，衝向老秋，2人拉扯在一起，同桌泡茶者見狀，趕緊將2人拉開，但阿正、老秋都盛怒難扼，隨即又互相拉扯，並在地上扭打；最終，雙雙掛彩送醫，老秋還受腦震盪傷勢。事後，2人互告傷害。

法官認為，老秋、阿正均已年逾7旬，且為朋友關係，素無仇怨，本應秉持理性溝通意見，注意措辭，尊重他人表達之權利，相互包容，竟因一時意氣之爭，互為傷害之行為，造成對方受傷。

法官兼衡2人的犯罪動機、目的、手段、案發過程及雙方互毆之情節，雖老秋用茶壺毆打阿正並與其互毆，造成危害的風險較高，但坦承部分犯行；阿正徒手與老秋互毆，造成危害之風險較低，但犯後否認犯行；因此，法官依傷害罪各處拘役55天。

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