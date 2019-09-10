批「志願役大部分是廢物」遭475軍人告 陳沂因這理由不起訴

2019-09-10 20:55

〔記者張文川／台北報導〕發言向來嗆辣的網路紅人陳沂，去年8月在個人臉書直播時批評，「國軍大部分志願役軍人是廢物」，引發志願役阿兵哥的公憤，475名志願役士兵怒控陳沂公然侮辱；士林地檢署調查後認為陳沂並未指名道姓針對特定人士指責，不符公然侮辱罪的必須針對特定人的構成要件，因此認定她犯嫌不足，今處分不起訴。

2次直播指「志願役真的很廢」逾20次

士檢指出，陳沂於去年8月23日深夜11點多，在澳洲布里斯本開臉書直播，稱「大部分的志願役都是廢物」，「因為你出社會就是廢，找不到工作，也沒有任何專長，可能也是個文盲，所以只能簽下去志願役，在軍隊裡欺負跟霸凌那些義務役」、「因為志願役出去就是廢，大部分的志願役就是廢物，當兵到底學會什麼，再次強調就是學會了拔草、刮鐵鏽、刷油漆，跟學會做假報告和奉承、拍長官馬屁這樣子」、「因為志願役出去就是廢！」

同月26日陳沂再次開啟臉書直播，仍強調大部分的志願役都是廢物，士檢統計，陳沂在2次直播中，共指責「志願役真的很廢」逾20次。

475名志願役士兵不甘受辱，先後至澎湖、橋頭、金門等各地檢署提告，控告陳沂涉公然侮辱、妨害信用等罪，最後皆移轉由士檢偵辦。

陳沂偵訊時供稱，她說「大部分志願役是廢物」，意思也代表「少部分志願役不是廢物」，而且她根本不認識告她的人，他們是想對號入座、覺得自己是她口中的大部分志願役嗎？「希望他們不要這樣說自己」。

對不特定人所為的言論 不符公然侮辱

檢方傳喚3名提告的士兵，3人都證稱全國志願役大軍約有23萬人，他們都不認識陳沂，陳沂在直播中也沒提到他們的姓名。

檢察官因此認定，陳沂在直播中的言論，屬於對不特定人所為的言論，不符公然侮辱須對「特定」或「可得特定對象為之」的構成要件，因此嫌疑不足，處分不起訴。

另有國防部與4名志願役士兵，向台北地檢署控告陳沂涉公然侮辱罪，北檢今年8月間也以相同理由，將陳沂處分不起訴。

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