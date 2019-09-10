老嫗散心失蹤 警察沿著82號公車路線尋獲

2019-09-10 17:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市罹患慢性病的70多歲老嫗，心情不好離家失聯，丈夫僅知道她搭乘公車，宣稱要「散散心」，丈夫卻相當擔心，趕緊報警協尋，中市警局五分局文昌派出所員警靈機一動，得知老嫗經常搭乘82號公車，遂沿著82公車路線搜尋，果然在6個站牌後，於台中監理站旁找到老嫗，達成任務。

文昌派出所員警董承鑫、黃正佑，日前接獲老翁報案，他說，他的老妻罹患慢性病心情不佳，離家不知去向，他打手機，老妻雖一度接聽，指自己只是坐公車外出散散心，請家人不要擔心，但老翁仍相當擔心，之後手機也打不通，他擔心罹病後身體不太好的老妻，可能發生意外，卻又不知如何尋找，焦急之情溢於言表，希望警方幫忙。

員警先安撫老翁情緒，請他告訴警方有關細節，老翁才慢慢想起，常與老妻一起搭乘82號公車外出，警方心想，老嫗可能想會搭82號公車，在車上回憶和老翁生活中的點點滴滴，於是把握線索，查詢82號公車的行車路線，並開始載著老翁沿著82號公車各站牌尋找老嫗，一路上從崇德青島路口站往市區尋找，終於在離六個站遠的監理所站附近，找到倚牆而坐的老嫗，老嫗臉上充滿疲憊和虛弱，老翁下車便趕緊攙扶著老妻，對於警方能夠及時協助，老翁頻頻表示感激。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法