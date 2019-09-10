偷拍裸照逼姦害聽障援交妹想不開 惡狼確定關7年半

2019-09-10 11:37

〔記者張文川／台北報導〕高雄市貨車司機陳永道，3年前透過網路結識一名聽障的援交妹，約她至汽車旅館性交易時，偷拍對方裸照，聽障女不願再和陳男發生關係，陳男卻以要公布她裸照為逼姦得逞，被害女不堪他一再恐嚇而一度尋短；一審高雄地院依加重強制性交、恐嚇罪將陳男判刑8年5月，二審認為陳男已賠償並道歉，且答應不再去找她，因此改輕判7年半。最高法院今駁回上訴，全案確定。

判決指出，陳男於2016年間，在網路上認識有極重度身心障礙證明的聽障被害人小美（化名），說服她同意到摩鐵性交易，陳男趁機用手機偷拍下她的裸照。

隔年，聽障女不願再發生關係，陳男竟用line傳送當初偷拍的不雅照給她，揚言要「傳給妳朋友」、「妳最好相信我有照片」、「妳敢刪除我line，我就傳給妳朋友」、「我選一張妳沒穿衣服的傳出去好了」、「先傳給X同學好了、妳同事阿」，還宣稱裸照全存在雲端，刪手機也沒用，藉以威逼她繼續與他上床。

但事後陳男仍未刪照，並不斷要求配合他上床，小美痛不欲生，一度輕生，還把輕生的傷勢照片傳給陳男，希望能與他斷絕聯繫，但陳男仍不肯罷手，還回訊說要和她做夫妻，小美遂向社工人員說出一切，陪同報警。

陳男承認性交易、否認以裸照威脅逼姦，但合議庭勘驗兩人line對話，陳男曾說：「前天做愛一次，就刪除了」、「這次約最後一次，全部拿給妳自己刪除可以嗎？」但事後卻爽約，認定他有恐嚇犯意，依加重強制性交、恐嚇及妨害秘密罪判刑。

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