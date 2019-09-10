獨家》網紅「直播天王」傳遭恐嚇「擊殺」刑事局證實追緝中

2019-09-10 07:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕靠賣跑車、名錶在網路直播界打響名號，自稱「直播天王」的網紅連千毅，傳遭人在粉專留言「擊殺」等恐嚇字眼，連的友人本土劇演員「黑面仔」也遭同一人留言恐嚇，2人向刑事局報案，警方鎖定一嫌，傳喚未到案，將再一次傳訊，再不出面將報請檢方偵辦，不排除拘提到案。

刑事局偵八大隊以「偵查不公開」為由，不願回答案情，據了解，網路留言嗆聲「擊殺」的帳號IP位址，並非在境外且確有其人，警方已發傳喚通知書到該嫌戶籍地，但對象遲不到案說明，警方將第2次發函，並親自送達，因涉及恐嚇罪責，一旦涉案網友避不出面，將會報請檢察官開出拘票，只要再抗傳即拘。

自稱「直播天王」的連千毅，曾說出三重地區的角頭「攏呷賽（都吃屎）」，令許多角頭兄弟憤怒，嗆聲要他「出來面對！」引發熱議，最後開直播道歉；他也曾開直播，針對吳宗憲看不起網紅之說，反嗆「人贏在格調、輸在計較，不要用你的觀點去打翻別人」，連直言有演藝圈的天王，直播圈也有直播圈的天王。

連千毅被封稱「直播拍賣天王」，曾創下59秒賣出保時捷、10分鐘賣出直升機和破億的法拉利級遊艇，他的口頭禪「刷整排愛心、漢堡」，常引起極大關注，直播線上曾締造超過百萬人瀏覽紀錄，如今遭人留言嗆「擊殺」，引發更多人關注。

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