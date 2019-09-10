離奇！22歲男載17歲少女蘭潭聊天 卻相繼落水淪波臣

2019-09-10 10:26

首次上稿 09:25

更新時間 10:26

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市消防局搜救人員，昨晚9點多、今晨7點40分，分別打撈出男、女浮屍各一具，且兩人被發現的地點，都在蘭潭根公園附近水域，距離不到1公尺，警方依公園旁尋獲的機車追查，死者為未滿17歲的洪姓少女與22歲黃姓男子，現場未留遺書，家屬獲報到場哀痛不已，黃某媽媽、洪某的父親均表示，知道2人在交往，事發前都沒有異狀。

雙方家長知道2人交往 事發前無異狀

嘉義市消防局搜救人員昨晚9點多，在蘭潭根公園先打撈到一具女性屍體，警方循線調查，查出該女子為一名17歲少女，循線追查與她同行的是22歲黃姓男子，然而警方根據男子手機調閱基地台訊號，發現在蘭潭附近消失，擔心也發生意外。

今天清晨，搜救人員原定上午8點、視線較清楚時前往搜索，家屬提前於上午7點多到蘭潭找人，上午7點45分就在同一水域，發現黃某屍體，搜救人員隨即使用吊車將浮屍打撈上岸。

警方調查現場未發現遺書

警方調查，現場未發現遺書，黃某是昨天騎機車載洪女到蘭潭堤防旁聊天，黃某先爬到堤防下，洪女隨後跟著也爬下去，現場還發現6瓶易開罐啤酒，至於兩人是什麼時間落水，有待釐清。

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