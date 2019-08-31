男女後座「咿咿喔喔」 司機轉頭驚見這景象超傻眼…

2019-08-31 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕男女情慾流動也是要看地方！一名Uber司機發文說，近日載到一對男女，兩人上車後就開始親親抱抱，起初他睜一隻眼閉一隻眼當作不知道，沒想到女方開始發出嬌喘聲，微微轉頭驚見男方竟在摳女子下體，讓他氣得立刻把這對男女趕下車。

這Uber司機今（31）天在臉書「爆怨公社」發文，他開Uber將近一年從來沒有趕客人下車過，但30日晚間「載到的一男一女真的誇張到讓我第一次請人下車！」這名司機說，昨晚一對男女從台北信義區基隆路某家KTV上車後，就開始「情慾流動，親親、摟摟、抱抱、摸摸」，起初他睜一隻眼閉一隻眼當作沒看到，沒想到女方卻開始發出嬌喘聲。

司機說，聽到聲音後他微微轉頭一看，畫面讓他瞬間傻眼，男方竟然在摳女子下體，「先生你在我車上摳你女伴的下體時，我真的無法當作沒看到！」他立刻把車停到路邊，對這對男女說「不好意思請你們下車，我的車不是炮車」。

司機直言，他知道自己會被投訴，也已和公司回報狀況，「很高興我們未來不會再配對到！」他也提醒男方，除了要尊重司機，也要尊重自己與女伴，開個房間休息或住宿並不貴，不要急著在車上處理，「如果我車子有對內錄影，我又剛好不是個好人，把你們在我車上所做的事情的影片PO上網路！保證不用多久兩位會紅遍全台灣！」

文章曝光後引發網友熱議，紛紛留言說，「嬌喘到一半被趕下車都乾了」、「女生被別的男生看光也無所謂嗎？這男的心態有問題」、「在情慾流動的信義區」、「歡迎光臨MY縫」、「你的成就多了一項老司機金牌！恭喜」。

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