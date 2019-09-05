太扯！情侶酒後吵架 男的襲胸女騎士、女的幫忙打人

2019-09-05 18:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市馬姓男子與葉姓女子是情侶，去年夜間喝酒後吵架，馬男隨機挑選騎機車的詹姓女騎士洩憤，突然熊抱詹女用手肘碰觸胸部，詹女嚇得人車倒地，更扯的是，葉女不但沒有阻止，反而乘著酒意毆打詹女成傷，事後又反控詹女傷害罪，檢方卻將3人全部起訴，不過，法官相當明理，認定詹女是自我防衛而判決無罪，馬男同時觸犯性騷擾與傷害罪，以較重的傷害罪判刑6月，葉女依傷害罪判刑4月，皆可易科罰金確定。

判決書指出，去年8月5日晚間7時許，馬男與葉女酒後起爭執，馬男在台中市中區民權路與柳川東路旁，突然襲擊騎機車行經的詹女，他熊抱住詹女，手肘碰觸詹女胸部，詹女嚇得摔倒，大喊「性騷擾」，葉女卻上前與馬男一起毆打詹女，她打了詹女兩巴掌，又抓住詹女的手，導致詹女頭部擦傷、嘴唇與鼻子擦挫傷，右手右腳挫傷，事後雙方互告，檢方將3人全部起訴。

台中地院卻認為，詹女無故被熊抱，處於驚恐羞憤情緒中，不知是否為隨機傷人或殺人、強盜或強制性交，葉女又上前幫助馬男，詹女揮手阻擋、驅趕這對情侶，是正當防衛之舉，判決詹女無罪。

至於這對情侶的荒唐惡行，兩人異口同聲說，當天喝醉酒又吵架，馬男情緒失控，跑到路上要給車撞，剛好遇到詹女，進而起衝突，沒有性騷擾或傷害詹女之舉，不過，法官卻質疑說，如果馬男想給車撞，詹女又沒有撞上，馬男再挑選下一輛車即可，何必擁抱詹女並襲胸？不採信兩人辯詞，判處馬男徒刑6月、葉女徒刑4月，都可易科罰金。

檢方與這對情侶上訴二審，馬男辯詞與一審相似，葉女則說，是詹女先持安全帽打人，她為了阻止詹女打人，才會打詹女巴掌，她是正當防衛，不過，台中高分院不採信上述辯詞，並認為馬男同時觸犯性騷擾防治法與傷害罪，以較重的傷害罪判處徒刑6月，葉女維持一審的4月徒刑，皆可易科罰金，詹女維持無罪，全案確定。

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