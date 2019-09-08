誤信網友「CoCo」投資虛擬貨幣 百萬 「摳摳」差點被騙光

2019-09-08 23:12

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市陳姓工程師和朱姓公務員月餘前分別在交友軟體「SayHi」、「MonChats」先後結識綽號「CoCo」的女網友，沒想到卻是掉入詐騙陷阱，對方謊稱投資虛擬貨幣，投資報酬率豐厚，陳男先後被騙走百餘萬元，朱男則被騙走十萬元，所幸兩人皆及時到桃市警八德分局八德派出所報案，員警邱文瑄、陳英民受理後，動員全所協助，及時讓兩男的匯出款遭圈存，無法被詐騙集團提領，警方呼籲勿輕信來路不明投資管道，相關疑問可以打110或165查證。

八德警方說，35歲擁有碩士學歷的陳姓工程師，對28歲的「CoCo」驚為天人，加為LINE好友聊天，對方推薦瀏覽「GMA數字資產交易中心」網站，購買熱門的NBDC虛擬貨幣，並在虛擬貨幣的幣值上漲之後，立刻出售賺取差價。

陳男陸續匯出共百餘萬元購買後，每天上網關心，直到上週發現網站突然關閉、失效，又連絡不上對方，才驚覺可能上當受騙，立刻到八德所報警，女警邱文瑄受理後迅速通報列為警示帳戶，由於陳男的錢先後匯入至少十家銀行，牽涉多家金融機構，邱員請所內同事大家來幫忙，分頭通知多家銀行，通力合作下及時圈存遭詐金額，幸好全部圈存成功。

詎料，不到六天，另名在公家單位上班的25歲朱姓男子，同樣也在網路交友軟體「MonChats」，又結識綽號「CoCo」女網友，同樣遭投資NBDC虛擬貨幣的手法詐騙10萬，趕緊到八德所報案，同樣被員警陳英民及時通報銀行防堵「圈存」成功，八德所一周內，先後兩位民眾非常感謝警方的幫忙而保住匯款。

警員陳英民及邱文瑄皆表示，身為警察能夠阻詐成功，完全是分內之事，即時幫助民眾避免金錢損失，也是警政署目前積極推動的工作，能與所內同事們合作共同防阻相當開心，也顯示八德警團隊高度的凝聚力。

警方表示，詐騙集團透過臉書、LINE或交友軟體接觸網友，慫恿投資虛擬貨幣，常自行架設網站，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，並以投資或加入會員名義誘使匯款，通常民眾投入大筆金錢後，才發現該網站已無預警關閉人間蒸發，特別提醒民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，勿輕信來路不明投資管道，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，即可能是詐騙陷阱，有相關疑問可以打110或165查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法