旗山台28線機車墬谷雙亡 車主竟不認識死者

2019-09-08 14:09

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市旗山、田寮兩區交界的省道台28線道，昨天（7日）傍晚發生一起機車墬谷雙亡意外，警方今天上午連絡上王姓女車主，初步確認死者非車主，機車未通報失竊，但王女表示不認識死者，對於機車是否借人使用或借名登記，王女語帶保留，警方已要求王女到案協助釐清疑點。

旗山警方調查，一對年約40歲的男女，昨天下午5點半左右，騎機車行經台28線24.5公里轉彎處，突然失控撞上護欄，機車卡在護欄上，2人則摔落15公尺深的山谷邊坡，經緊急送醫搶救仍不治。

警方查出機車車主為台南市王女，因第一時間無法聯絡上王女，改通知其女兒前往醫院協助認屍，結果王女的女兒指稱死者不是她媽媽，也不認識死者。

警方今天上午連絡上王女，但王女初步表示不認識兩名死者，對於機車是否借人使用或借名登記，王女語帶保留，警方要求她到案協助釐清疑點，另兩名死者外貌非本國籍，警方不排除是外籍移工，後續將報請檢察官進一步追查死者身分。

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