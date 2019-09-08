餐廳女經理遇色老闆 被逼到死角、伸狼爪突襲私處

2019-09-08 07:34

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市一名餐廳老闆（化名阿祥）與頗有姿色女經理（如玉）獨處，先以臂部碰觸她大腿並逼到死角，並趁她自其座椅前跨身而過時，竟涉嫌伸出狼爪突襲私處，被高雄高分院依猥褻罪，判處有期徒刑6月定讞，得易科罰金。

判決書指出，2016年6月間起，阿祥僱用如玉擔任櫃台經理，負責訂餐、點收零用金等業務，卻於隔年3月10日上午，與她在餐廳辦公室獨處的機會，萌生色念，先作勢欲坐在她大腿上，再以臀部碰觸她大腿，逼使她見狀起身閃躲卻置身死角。

阿祥隨後順勢坐在辦公椅上，阻擋她離去，加上辦公桌與他桌椅間之狹小空間，如玉無奈之下，只好委屈跨過坐在辦公椅上的阿祥身前時，阿祥卻趁機伸手觸摸她左大腿內側，並順勢向上撫摸並按壓其私處，如玉因受驚嚇當場大叫並逃離現場。

阿祥應訊雖然坦承如玉叫說「老闆，你很過份」然後就跑出去，但他矢口否認猥褻，辯稱，指如玉的打卡紀錄，上班時間均約上午10時，辦公室為公開場所，對外又是一大片透明玻璃，他不可能對如玉非禮，反指雙方有債務，才控告他。

2審合議庭法官調查，因案情發生時，有2名證人均有聽到如玉叫很大聲，並說「老闆你不要這樣，你真的很過分」，且哭跑出辦公室，此與一般所認知之婦女若遭到性侵猥褻會有如此反應者相同，足見被害人當時應確有受到猥褻，因此維持原判決，不得上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法