投資靈骨塔可賺16倍？ 2女遭假業務員拐走239萬

高雄2名婦人誤信投資靈骨塔可賺16倍獲利，被假業務員騙走239萬元。示意圖。（資料照）

2024/05/31 15:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子偽裝成骨灰罐買賣業務員，向弟弟的翁姓女友人及不認識的蕭姓婦人謊稱，有某家族想要購買大批靈骨塔位，轉手最高可獲利16倍，2女拿出239萬投資，結果錢被騙光，高雄地院依偽造文書等罪判他徒刑2年。

判決指出，2019年2月，陳姓男子得知翁女手上有投資2個骨灰罐，他向翁女謊稱，有某大家族想要購置家族塔位，他手上有幾個骨灰位，也已經找到另名投資人擁有蓮花位，翁女只要付錢買22個骨灰罐，就可以一次把骨灰罐和塔位賣給該家族，獲利至少3倍起跳。

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陳男為了取信翁女還出示偽造的買賣合約書，翁女付出203萬餘元購買骨灰罐後，原本期待可以拿到720萬元的獲利，結果陳男竟告知因塔位不合法，買家終止交易，讓翁女平白付出200多萬，結果換來滿手不知價值的骨灰罐；陳男又用同樣手法欺騙蕭姓婦人，蕭婦也付了35萬餘元，想要賺取563萬元的16倍高額獲利，結果一樣財去人不安樂，2女驚覺受騙後向警方報案。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，並趕緊賠錢與2女達成和解，法官認為他正值壯年，不思以正當方式獲取財物，竟以偽造公文書、偽造私文書、偽造特種文書、偽造身分證等方式，分別向2女施用詐術獲取財物，因此依偽造文書等罪判他徒刑2年，可上訴。

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