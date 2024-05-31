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與父親吵架雲林男大生負氣離家徒步百里走到台中 大甲警苦勸返家

吳姓男大生（右）離家出走，徒步經過大甲被警方帶回派出所。（記者張軒哲翻攝）

吳姓男大生（右）離家出走，徒步經過大甲被警方帶回派出所。（記者張軒哲翻攝）

2024/05/31 15:24

〔記者張軒哲／台中報導〕雲林縣一名20歲吳姓男大生因學業職涯問題與父親吵架，負氣從雲林離家2天徒步走了一百多公里，經過台中市大甲路段，昨日凌晨被日南派出所員警巡邏發現，因吳男已被家人通報失蹤協尋，隨即將吳男帶回派出所並通知家人，在員警勸導後，由母親載返雲林。

大甲分局日南派出所所長江柏漢、警員謝恒毅昨日凌晨1點多，擔服巡邏勤務，巡經大甲區經國路，發現一名揹著背包的男子，在路旁獨自行走，上前盤查才發現吳男為失蹤人口。吳男說因為職涯規劃與父親吵架因而離家出走，身無分文，手機也被父親沒收，夜間在路邊的廟宇過夜，已經2天沒吃東西，只好一路往北走。

員警先將吳男帶返派出所休息，聯繫吳男母親從雲林北上，所長至超商購買飯糰及豆漿給吳男食用，並在旁耐心開導，得知吳男對從警有所興趣，也提供相關管道資訊鼓勵報考。吳男母親到派出所後，直呼鬆了一口氣，非常感謝警方積極熱心的協助。

大甲警分局長謝建國表示，當與家人發生理念相左時，切勿因一時情緒而負氣離家，讓家人擔心，另外也提醒民眾家中如有家人無故失聯，也應立即尋求警方協助，以避免在外發生危險。

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