衛生局長酒後急診室施暴 金門縣府：應知所進退

2019-09-07 20:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府繼發布新聞稿後，今天傍晚再召開記者會，對於縣衛生局長王漢志昨晚涉嫌酒後「推擊」衛福部金門醫院急診專科醫師一事，給予高度譴責之外，將在下週上班後盡速召開考績委員會，給與當事人應有的懲戒，代表發言的縣府秘書長陳朝金說，縣府會依法行政，「王局長應該會知所進退」。

陳朝金說，會發生這種事心情相當沈重，尤其當事人還是主管金門縣醫療的衛生局局長，令人覺得不可思議。

針對媒體詢問，陳朝金進一步說明，昨天晚上是金防部和縣政府及各所屬機關的秋節聯誼會，1桌限量供應1瓶酒，現場大家都有所節制，也因為是秋節期間，已呼籲同仁飲酒要適量。

陳朝金說，初步了解，王漢志在言語上跟醫生發生衝突，而產生推擠的行為，縣府對於這種情形是零容忍的。此案後續交由考績委員，將採共識決來處理。

王漢志6日晚間10時許，因家人膽道阻塞還發燒達攝氏39度多送金門醫院急診室，王漢志對醫護現場處理速度不滿意，當場用手「推擊」值班醫師，口裡還不時噴出疑似垃圾話，醫師決定提告。

王漢志說，親人因病急診卻未能得到適當照顧，心裡當然不高興，雖是人之常情，但錯就是錯了，若有處分會坦然接受。

王漢志在急診室行為傳至坊間，也引起部分「共鳴」，有人直批「沒有同理心，有的醫生道德爛」，也有人說，「肚子爆痛卻連觸診都沒有，急診醫師是神醫」，還有網友說：「都快沒醫生了，以後還有誰敢來」。

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