金門醫院驚傳急診室暴力 打人的竟是衛生局長！

2019-09-07 17:27

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局長王漢志昨天晚間涉嫌酒後對衛福部金門醫院急診專科醫生動粗，金門縣政府今天發布新聞稿表示，對於急診室暴力，「零容忍、不姑息」！將待調查結果出爐，依法做出適當處理。

縣府指出，對於金門醫院急診專科醫師遭暴力推擊事件，依據醫療法第24條規定：「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。」縣府強調，醫療暴力絕不可原諒，妨礙醫療業務執行更應嚴厲禁止。

縣府表示，醫院屬半開放性質，需要面對各種醫療病痛的病人和家屬，尤其是急診和加護病房，是壓力鍋，屬於高暴力風險的職場。縣府重申「急診暴力零容忍」，不僅是為保障一線醫護人員的安全，也保護就診民眾安全。

王漢志說，錯了就是錯了，今天會透過管道向當事人道歉；昨天傍晚參加一場軍民秋節聯誼餐會後，約於晚間10時許，陪著身體不適、體溫超過攝氏39度的親人前往金門醫院急診，當時心急如焚，眼見急診室人員未做積極處理，才「用手輕輕推了一下」。

王漢志說，未來如果因此受到處分，坦然接受。

金門醫院低調表示，維護急診室人員工作安全，一直是院方的目標。受理報案的縣警局金湖分局表示，還要再約談相關人員進一步釐清事發經過，目前偵查不公開。

王漢志高雄醫學院醫學系畢業、高雄大學高階經營管理碩士。曾任行政院衛生署金門醫院麻醉科主任、金門醫院副院長，衛生福利部屏東醫院副院長，2017年3月1日調任現職。

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