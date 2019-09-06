直播主詐騙第二人受害！ 工程師信貸20萬匯款後看報導心涼了......

2019-09-06 23:25

〔記者鄭景議／台北報導〕臉書擁有超過11萬粉絲的女直播主Elena 娜娜，上月底遭一名青年創業家Jack爆料，以「被公司逼當飯局妹」吸引同情的招數，詐騙他15萬；4日又有一名工程師Tony爆料，他借信貸20萬給娜娜，卻在匯款當天晚上看到本報報導，驚覺與他遭遇如劇本般完全一樣，才發現被騙，4日向台北市警方報案詐欺。

據了解，32歲的娜娜對外宣稱自己年僅27，在總公司於中國的直播平台「魔鏡直播」當直播主，臉書粉絲專頁有11萬粉絲，是直播界小有名氣的直播主。

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Tony在4日與Jack會面，相互對質下，緩緩道出受騙經過，他表示，娜娜8月初向他告白，認他為男友，月中告訴他，因為上個月的業績未達公司設定的150萬標準，被公司逼迫要去當飯局妹，而且要接受性招待，讓她苦惱萬分，甚至考慮要去賣卵子籌錢，語意懇切，讓Tony為之心疼，8月30日咬牙借信貸20萬，在台北市某銀行匯款至娜娜指定帳戶；不料隨後娜娜就「手機壞了」，每天只花5分鐘回他訊息，加上31號看到報導，才讓Tony驚覺受騙。

Tony與Jack相互出示手機截圖後，發現娜娜對兩人的對話，不但情節如出一轍，甚至一些情話「很神奇能在茫茫人海中遇到你」等，都如複製貼上般一字不差，更離譜的是，娜娜都曾送兩人手工手環及情書當禮物，兩人同時拿出禮物一看，發現這所謂的「手工手環」長得完全一樣，情書文字更是完全相同，讓兩人面面相覷，只能苦笑。

Tony指出，這段過程中，唯一與Jack不同的地方是，因為他遲遲不願匯錢，娜娜一度表示她要以死維護自己清白，絕不當飯局妹，甚至PO出要吞安眠藥的照片，偽裝自己住院，還找了一個不知道哪裡來的大嬸偽裝成她媽媽，留Line語音訊息給他，痛叱他要為女兒的生命負責，才讓他咬牙決定去借錢幫她。

Tony苦笑的說，娜娜實在太會演，他陷入感情陷阱，加上擔心娜娜生命安全一時心軟，沒想到卻換來這樣的下場，Tony在4日前往轄區派出所報案，提告詐欺，警方將會同前案一併偵辦。

上次本報與三立新聞記者向娜娜查證後，娜娜在臉書貼文稱「媒體只聽信一方說詞就大作文章冠上罪名」，指出與Jack單純為消費糾紛，Jack是找媒體自導自演；此次本報再度向娜娜求證，娜娜表示：「您好，對於您指的民眾投訴部分，我一樣不多做說明了，我明白您的工作辛苦，需要到處去詢問當事者事情的真相與否，不過在詢問之際，還請體諒當事者的心理壓力，請多多包涵，謝謝您！」

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