未達業績得陪睡？正妹直播主被控騙錢

2019-08-31

〔記者鄭景議／台北報導〕臉書擁有超過11萬粉絲的直播主「Elena 娜娜」，捲入一起詐騙案遭警方逮捕！一名青年創業家Jack報警指控，他與娜娜合作業配，娜娜卻以業績未達公司標準，公司要逼她去當飯局妹性招待客戶為由，讓他預支業配費15萬元給她補業績，沒想到娜娜拿了錢再無下文。警方獲報查獲娜娜，依詐欺罪送辦。

現年32歲的娜娜本名陳品方，對外宣稱自己27歲，在總公司於中國的直播平台「魔鏡直播」當直播主，在直播界小有名氣，平時會接業配廣告，Jack就是在找人幫忙業配時結識她。

Jack出示通訊軟體截圖表示，娜娜告訴他，上月業績未達公司設定的150萬元標準，被公司強逼要去當飯局妹，還得性招待客戶，讓她苦惱萬分，一度考慮要去賣卵籌錢。Jack說，他因此動了惻隱之心，同意預支業配廣告費，上月間分別以櫃檯存款和面交方式給她15萬元。

未料娜娜拿了錢後，不但沒幫他做業配廣告，通訊軟體也已讀不回，他懷疑遭詐騙，設了一個假帳號接近娜娜，娜娜竟對他講出同一套說詞，且這次要的錢更多，表示還要50萬才達標，她的其他說詞更有如「複製貼上」般一模一樣。

Jack本月27日以面交之由約她出來，會同警方在台北市東區將她查獲。Jack說，娜娜手法熟練，來者不拒，研判應還有其他受害者，呼籲被害人出來舉發娜娜。

記者連繫娜娜，她用臉書回應「一切進入法律程序，與廠商間糾紛交給法院裁處」。後來又在臉書上稱「鬼月忘記拜拜一堆鳥事欸」、「說過八百遍我奶沒有那麼大，不要拿我照片做外送茶啦」，似乎想辯解自己照片遭盜用。

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