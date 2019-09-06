機械車位牽車險被三寶「夾殺」 網友看影片都怒了

2019-09-06 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕現代有些停車場是採用式機械式升降停車台，雖然能有效利用空間，但如果使用者沒有留心檢查，會很容易有意外產生，有網友在網路po文抱怨自己在停車時，旁邊的車主沒有事先查看，就啟動了隔壁的升降台，讓他差點被夾殺，雖然逃過一劫，但原po的右前車門被夾凹變形，他氣得將監視影像po網，網友看到後怒轟「三寶無極限」。

該網友今日在臉書「爆廢公社」po文表示，前天在機械式停車場牽車時，才剛打開車門，右方的停車台就突然升起，他趕緊鑽入車內避難，影片中可以看到當時的驚險畫面，這時一輛黑色休旅車駛入，接著休旅車的車主下車察看情況並將車台降下，原po在貼文中抱怨道「機械停車位一定要確認沒有人車再升降， 尤其是使用遙控器升降。肇事者要認錯，不要強詞奪理」，並補充道「據了解遙控器是該住戶自己改裝」。

網友們看到貼文後紛紛留言「走下來是個歐巴桑時...不知道為什麼我有一種完全不意外的感覺....」、「兇猛，倒車檔直接拉手煞車下車」、「有遙控器的機械車位根本是殺人設計吧！」、「影片中怎麼感覺三寶好像自認沒有錯」，也有人指出「這機械停車位的安全設計有問題。通常只要感應到有人或車門開啟（超越停車空間）狀態，應該是無法再啟動其它停車位的移動才對」、「機器式應該要手動按壓旁邊的按鈕才能進行升降，這樣的設計也是確保鄰近的車位沒有人正在使用，這設計直接用遙控器遙控，太扯...」。

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