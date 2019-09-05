被抓姦第一句話 「衛生紙有沒有沖？」

2019-09-05 22:14

〔記者吳政峰／台北報導〕身材火辣的高姓女子前年透過臉書結識人夫阿翔（化名，撤告不受理），相約同赴摩鐵，完事開車出來時被阿翔的妻子攔下，高女嚇到立刻問阿翔「衛生紙有沒有沖？」阿翔則說「就說我們在談股票」，被台北地檢署依妨害婚姻起訴，高等法院認為檢察官無法舉證兩人性器接合，維持無罪見解，全案確定。

高女身材姣好，前年加入股票臉書社團，因而結識阿翔，兩人相談甚歡，阿翔約她出門獲允，便騙妻子「出門談股票」，實際上載高女去摩鐵，但因行徑古怪，妻子懷疑老公有鬼，搭計程車尾隨。

妻子見老公載到高女之後直驅摩鐵，氣得要館方開房讓她抓姦，但因沒有警務人員在旁而被拒絕，她只好在門外苦苦等待，過了1小時34分後，阿翔的車子開出摩鐵，她立刻衝上前用肉身攔車。

自囚車內先套話 行車紀錄器錄下

阿翔見狀趕緊鎖車，自囚車內，高女受驚頻問「你剛那衛生紙有沒有沖？沖OK沒有？都OK?現在怎麼辦？」阿翔則說「就說我們在談股票，我先把帳號給刪除掉」，積極討論滅證事宜，直到警察來到才開門，沒想到對話全被行車紀錄器錄下，成為檢察官起訴的證據。

阿翔辯稱，約高女去摩鐵是喝咖啡、聊股票，會談到衛生紙是因為自己臉上容易出油，所以到每個地方都會先看有沒有衛生紙，丟衛生紙是開玩笑，免得被誤會。

高院指出，妨害婚姻中的「通姦」、「相姦」指的是「雙方性器接合交媾行為」，就算沒有直接證據證明兩人交媾，也需有相當證據證明兩人確有性器接合的事實，且要達到一般人不致有所懷疑的證明程度。

高院認為，本案檢察官上訴只提到原審台北地院判無罪違反經驗法則，但北院得心證的理由已在判決書內詳細說明，難認有違反經驗法則或論理法則，也沒有其他違背法令的情形。

高院解釋，檢察官上訴所列的證據與卷內訴訟資料，經過逐一剖析論證，參互審酌，沒有直接或間接的證據證實高女與阿翔性器接合，無法獲得有罪的心證，因此決議維持無罪見解，駁回上訴。

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