台東前警官李哲銘走私毒品1457公斤 偵結起訴11人

2019-09-05 09:36

［記者黃明堂／台東報導］台東地檢署指揮警察及海巡單位5月在蘭嶼外海及台東富岡漁港查獲兩漁船走私1457.36公斤安非他命及Ｋ他命，更查出台東縣警局前二線二星警官李哲銘涉嫌協助運毒，檢方今天偵查終結，依毒品危害防制條例等罪對11人提起公訴。

這宗走私毒品案件，上午在台東地檢署召開破案記者會，一早警車、海巡查緝隊巡邏車及武裝警力戒護下，大批毒品搬進會場陳列，相當壯觀。

法務部常務次長張斗輝親臨嘉勉，致贈慰勞品由承辦檢察官邱亦麟代表接受，台灣高等檢察署檢察長王添盛也贈慰勞品，由關山分分局長潘仕能、台東查緝隊隊長許宏銘代表接受。

李哲銘原任職蘭嶼分駐所所長，台東縣警局去年年底接獲毒品走私情資，掌握李哲銘積欠鉅額債務，疑涉毒品走私案，警方於4月15日將李員調回台東分局業務組就近監管，並列為違紀傾向人員追蹤；5月9日，海巡在蘭嶼外海攔截海釣船藍悅號，起出829.44公斤安毒，隔天李就曠職失聯，6月10日警在恆春逮到李哲銘。

除了蘭嶼這批毒品，檢警巡5月10日也在富岡漁港查獲宜蘭籍的漁船「金海銘」藏毒，從船艙起出627.92公斤Ｋ他命，為同一運毒集團所有。這兩批毒品是由金海銘從柬埔寨運來台灣後與藍悅號海釣船分運。

李哲銘到案後，十分配合檢方辦案，有助於檢方查獲幕後主腦及整個運毒、藏毒脈絡，順利逮獲相關人等。

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