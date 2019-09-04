阿公騎車載孫女墜溝亡 路人赫見女童哭泣伴屍

2019-09-04 10:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮68歲潘姓老翁，騎機車載4歲外孫女出門，今天早上7點多被發現祖孫倆連人帶車摔在離住家約1公里處的路旁1公尺深的排水溝，老翁已明顯死亡，女童則受傷送醫；警方已封鎖現場調查釐清事故原因。

死者小女兒說，父親沒有抽菸、喝酒習慣，但有心臟病和高血壓病史，平日上午7點多，負責接送姊姊的4歲女兒到幼兒園。

但今天一早5點多，家人發現祖孫不在家，騎機車外出搜尋，雖有行經事故地點，但因沒有發現明顯的跡象，未能發現摔入排水溝的祖孫倆。

後龍鎮南龍里長呂煙泉說，郭姓里民早上7點多騎機車，路過勝利街沒有住宅的農田區，突然聽到路旁有小孩哭泣聲，停車才赫然發現小女孩在排水溝裡面，一旁機車倒栽蔥，另有名老翁仰躺在水溝中。

消防隊獲報趕往，老翁已無生命跡象，並將女童送醫；經醫院救治，女童臉部多處擦傷，手腳有蚊蟲叮咬痕跡，腳有泡水皮膚皺情形，無生命危險。

因女童向警、消人員表示，阿公晚上就載她出門了。但女童的阿姨說，她昨晚10點多，還幫女童洗澡，且平常上午7點多，要載外甥女上幼兒園才會出門。

警方認為，女童說的晚上，可能是天未亮，研判老翁可能一大早載孫女出門，但至於出門動機和目的地，都必須等女童情緒穩定後，才能詢問釐清。

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