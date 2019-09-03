開車門不慎肇事 新北近2年475件、2人喪命

2019-09-03 11:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕日前新北市1名呂姓男子騎車載9歲女兒去看牙醫，行經五股成泰路時，路邊臨停車輛突然開門，騎士因閃避不及直接撞上彈飛，造成呂姓男子手部受傷，後座女兒右腳趾骨折，膝蓋縫10幾針，須住院治療；新北市交通事件裁決處統計，近2年內因開車門不慎肇事的交通事故高達475件，其中導致2人死亡、55人重傷。

交通事件裁決處長李忠台表示，汽車突然開車門情形最常發生在停車時，尤其是後座乘客因趕時間急著下車，猛然打開車門，經常造成後方的機車騎士反應不及而發生事故。新北市平均每月約有20件因開車門不慎肇事的車禍，更成為機車騎士的隱形殺手。

據統計，新北市自2017年7月1日至今年6月30日止，2年內因開車門不慎肇事的交通事件就有475件，更導致2人死亡、55人重傷。

李忠台表示，依據交通道路處罰條例第56-1條規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門而肇事者，處汽車駕駛人新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。但計程車駕駛人或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處罰該乘客。若因此造成傷亡，恐須負起刑事責任和民事賠償。

裁決處呼籲，汽車駕駛人應遵守開關車門五步驟：一、先看看後照鏡。二、再轉身向後看。三、確認安全無人車。四、反手先開車門至適當縫隙。五、確認安全後儘速下車並關車門。此外，騎乘機車時應與路邊車輛或併排車輛保持1公尺以上距離，減少意外發生。

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